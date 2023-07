Sangue Blues live al Mura Festival

Lasciatevi trasportare dalla magia e dalla bellezza senza tempo del blues: sabato 22 luglio, Mura Festiva, è lieta di annunciare il live della band Sangue Blues, una delle ultime vere e proprie rythm' blues band che, nei tanti anni di attività, ha saputo dimostrare di resistere alle mode e ai costumi, continuando a proporre la musica che ama e spaziando dai classici di Wilson Picket, Otis Redding, Ray Charles fino al funky soul di James Brown ed Etta James.

Il concerto di blues in programma presenterà alcuni dei talenti più eccezionali nel panorama musicale contemporaneo. Musicisti esperti, dotati di una maestria straordinaria, saliranno sul palco per rendere omaggio a questo genere iconico e per regalare al pubblico una serata indimenticabile. Dai blues classici che hanno fatto la storia alle interpretazioni più moderne e innovative, la serata sarà un viaggio attraverso le diverse sfumature del genere.

Questo concerto sarà un’opportunità unica per gli amanti della musica di immergersi in un’esperienza autentica e coinvolgente in un mix di musica ed improvvisate quanto impreviste gags

L’appuntamento previsto alle ore 21.30 è completamente gratuito: https://murafestival.it/.

Sangue Blues / foto Ufficio Stampa Studioventisette