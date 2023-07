A Trevenzuolo la Sagra di Santa Maria Maddalena

Tornano a Trevenzuolo i sapori della cucina tradizionale insieme a tanto divertimento e piacevoli serate estive durante la Sagra di Santa Maria Maddalena, da mercoledì 19 a lunedì 24 luglio, nell’ampio spazio del parco parrocchiale di Trevenzuolo. Ballerini, acrobati, madonnari e musicisti si esibiranno nella sei giorni di festa organizzata da Trevent Associazione con il patrocinio della Regione del Veneto, Provincia di Verona, Camera di Commericio di Verona, Comune di Trevenzuolo e Parrocchia di Trevenzuolo.

Ogni sera, dalle 19.30, apertura degli stand gastronomici per gustare le ricette della tradizione; cuore della Sagra, i maccheroni col musso: la specialità prevede pasta fatta in casa con doppio impasto e condita con il ragù di musso, seguendo l’antica ricetta del paese.

«La Sagra di Maria Maddalena è un importante momento di aggregazione per la comunità – commenta il sindaco di Trevenzuolo, Eros Torsi -. Significa tradizione, storia e spirito di appartenenza. La “nostra” Sagra è un momento per riflettere sulle radici e rafforzare il legame tra la cittadinanza. Un ringraziamento speciale agli organizzatori, ai volontari e agli artisti che lavorano dietro le quinte affinché sia tutto perfetto».

Super ospiti, i maestri madonnari Michela Bogoni e Federico Pillan che daranno sfoggio delle loro abilità creative realizzando, per quattro giorni, una rappresentazione di street art della Santa patrona decorando il piazzale antistante la Chiesa. Un lavoro imponente fatto di gesso e polveri colorate che accompagnerà la sagra e sarà, nelle sue fasi evolutive, sotto gli occhio dei visitatori. La Sagra di santa Maria Maddalena è stata anticipata dal Premio Trevent 2023: ieri, domenica 16 luglio, nello spazio dell’Arena Verde, è stata consegnata la targa al merito a Gino Masotto e Mario Giaretta di Trevenzuolo, due coraggiosi al servizio della Protezione Civile e membri del primo nucleo fondativo di A.N.A. Verona.

Taglio del nastro della Sagra Patronale mercoledì 19 luglio alle 19.30 con l’apertura degli stand gastronomici insieme al Corpo Bandistico di Roncolevà che accompagnerà l’inizio dell’opera pittorica dei Maestri Madonnari con il concerto campanario del gruppo Giovani Campanari di Trevenzuolo. A seguire, la performance musicale di “Vidaloca Band”. Giovedì 20 proseguirà l’opera artistica in onore della patrona e, al termine della giornata, spazio musicale dedicato alle giovani generazioni con “Yano Music Machine” (ingresso libero).

Da non perdere, venerdì 21 luglio lo spettacolo di danza degli allievi scuola “GDV dancestudios” alle 20.30 e, sabato 22, momento di liturgia con la messa in onore di Santa Maria Maddalena. A seguire, la performance del gruppo folk le “Fruste Romagnole”, maestri di Polka romagnola che si sono esibiti davanti al Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo e hanno partecipato alla nota trasmissione “Ballando con le Stelle 2022”. Grande attesa per l’appuntamento serale quando, alle 21.15, i Maestri Madonnari termineranno la loro imponente opera mostrando, dopo quattro giorni di lavori, il risultato al pubblico. Chiusura musicale con Giancarlo Santamonica Band.

Sabato e domenica, alle 21.30, è possibile prendere parte gratuitamente alla visita guidata all’interno della Chiesa parrocchiale di Trevenzuolo a cura del “CTG Isolano”, il Centro Turistico Giovanile che ha come obiettivo promuovere l’arte e il territorio. Novità di quest’anno, venerdì, sabato e domenica apertura bancarelle con prodotti tipici all’interno di un’area espositori dedicata. In programma, per domenica 23 luglio, esibizione di giocolieri, acrobati e altri artisti di strada che allieteranno la cena fino alla performance dell’orchestra spettacolo “Filadelfia” prevista per le 21.15. Chiusura dell’evento fissata per lunedì 24 con la grande orchestra spettacolo “Giorgio Ikebana” e l’estrazione della Lotteria alle 23 che mette in palio oltre 10 premi.

Sagra 2022 di Santa Maria Maddalena a Trevenzuolo / foto ufficio stampa Tagliani