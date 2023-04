Sul palco del Teatro Romano per il Verona Folk arriva Xavier Rudd

Dopo il successo di pubblico e critica ottenuto con il suo ultimo lavoro discografico e la fortunata tournée della scorsa estate, arriva a Verona uno dei cantautori più genuini ed intensi del panorama folk internazionale: Xavier Rudd. Ospite per la prima volta a “Verona Folk”, il cantautore e polistrumentista australiano torna a suonare dal vivo il prossimo 23 luglio alle ore 21.30 al Teatro Romano, per l’unica data in Veneto e l’ultima tappa europea del suo “Jan Juc Moon Tour 2023”.

Un live dalle atmosfere primitive, che restituisce tutti gli elementi essenziali del cantautorato neo-hippy di Rudd, a partire dalle numerose contaminazioni, provenienti dalla musica etnica di tutto il mondo, dalle soavi risonanze di quella hawaiana alle ruvide vibrazioni di quella degli aborigeni australiani, che hanno reso la sua produzione un unicum nella scena folk internazionale. Un concerto intenso, rigorosamente a piedi scalzi, che mira a diseppellire le radici più profonde della nostra tradizione musicale, alla ricerca di qualcosa di primigenio, impasti sonori dalle eufonie ancestrali. Un racconto musicale che aspira a ripercorrere le tappe degli innumerevoli viaggi di Rudd intorno al globo, dal quale ha saputo assorbire con naturalezza e genuinità tutte le suggestioni sonore, miscelando con straordinaria efficacia linguaggi ed intenzioni.

Oltre ai suoi grandi successi radiofonici, come l’indimenticabile ballata “Follow the sun”, sarà l’occasione per ascoltare dal vivo anche il suo ultimo album “Jan Juc Moon”, nel quale lo sciamano di Torquay, a sud-est dell'Australia, aggiunge anche un po' di elettronica fai-da-te al suo già composito e agguerrito strumentario, confermandosi uno degli one-man band più creativi, originali e affidabili degli ultimi anni sia in studio che dal vivo.

Un concerto che sarà un vero e proprio spettacolo, da godere con le orecchie e con gli occhi, grazie all’abile destreggiamento tra chitarra, stompbox, tamburi, armonica a bocca, didgeridoo e tutta una serie di strumenti che Rudd ha imparato a maneggiare poco più che bambino sulle coste dell'Oceano Pacifico quando, allora come oggi, divideva i pomeriggi tra surf e sogni di libertà (la “Jan Juc” del titolo è una cittadina litoranea nello stato di Victoria a un centinaio di chilometri da Melbourne).

L’appuntamento, organizzato da Box Office Live, è inserito all’interno della proposta della sedicesima edizione del “Verona Folk”, la rassegna di musica folk e d’autore, nata nel 2005 con il proponimento di creare un contenitore che accogliesse e valorizzasse la tradizione musicale e canora italiana ed internazionale. Nell’arco di quindici edizioni, Verona Folk ha infatti ospitato musicisti e cantautori provenienti da oltre 15 nazioni diverse, portando nei luoghi più suggestivi di Verona e provincia artisti internazionali, senza dimenticare i grandi protagonisti della scena cantautorale e popolare italiana.

Xavier Rudd / foto via ufficio stampa Box Office Live