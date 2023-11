Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 3 al 5 novembre 2023

Primo weekend di novembre ricco di eventi interessanti a Verona e in provincia. Vediamo di seguito tutte le migliori iniziative in programma dal 3 al 5 novembre 2023.

L'EVENTO TOP

A Bussolengo la Festa del bollito e pearà

Dal 2 al 5 novembre la sala polivalente dell’ex bocciodromo ospiterà la terza edizione della Festa del bollito e pearà, un evento dedicato all’enogastronomia veronese, che vuole valorizzare la sua specialità per eccellenza. Quattro giorni in cui sarà possibile degustare la tipica ricetta preparata da Miglioranza e non solo: oltre al bollito ci saranno le migliori prelibatezze autunnali e i prodotti tipici della provincia.

MANIFESTAZIONI

Festa di San Martino Vescovo

Food Truck, musica e tante iniziative,anche per i più piccoli, con le associazioni e i comitati civici. E dal 3 novembre in Piazzale Fallaci arriva il Luna Park. San Martino Buon Albergo fino al 12 novembre celebra il proprio patrono San Martino Vescovo con un programma ricco di eventi e iniziative per coinvolgere e far divertire il pubblico di tutte le età.

Bardolino d'Autunno con il vino Novello

Sabato 4 e domenica 5 novembre sul lago di Garda è in arrivo la manifestazione "Bardolino d'Autunno con il vino Novello". Un vino leggero ma dal profumo avvolgente, che sa conquistare tutti. Un evento ricco, tra il lungolago e il Porto di Bardolino. Le cantine di Bardolino presentano...il vino Novello.

Turista nella mia città

Domenica 5 novembre torna a Verona l'iniziativa "Turista nella mia città". Una giornata dedicata ai cittadini veronesi e ai turisti che vogliono scoprire, o riscoprire, gli straordinari tesori d'arte e storia che sono custoditi nei Musei civici di Verona. La singola visita guidata costa 5 euro a persona più il biglietto d'ingresso che, in occasione della prima domenica del mese, è di solo 1 euro per tutti.

Campionato sociale nazionale del cane da Pastore Belga

Il Campionato sociale nazionale del cane da Pastore Belga è in programma dal 3 al 5 novembre al Parco Valle del Menago e agli impianti sportivi di via Bellevere a Bovolone. Nella tre giorni sono attesi 350 conduttori con altrettanti cani di razza Belga. Diversi gli esemplari che hanno vinto titoli mondiali nelle varie discipline o utilizzati in ambiti di soccorso alle persone o sociali.

Natale all’improvviso

Movieland – The Hollywood Park, il parco a tema cinematografico di Lazise che si trova nella splendida cornice del lago di Garda, dopo un ottobre da urlo ricco di animazioni terrificanti, si prepara a chiudere la stagione con un primo assaggio di Natale. Il "Natale all’improvviso" farà, infatti, incursione nel mondo di mostri streghe e fantasmi, con elfi, candy bar e un’atmosfera festosa e gioiosa che darà vita ad un inedito HallowChristmas.

Festa del Marrone di San Zeno Dop

Il modo migliore per degustare il Marrone e scoprire le sue particolarità è partecipare alla ventesima edizione della Festa del Marrone di San Zeno Dop e alla Festa delle castagne - Mostra Mercato dei marroni. Fitto il programma degli appuntamenti che anche nel fine settimana dal 4 al 5 novembre darà ai partecipanti la possibilità di acquistare i Marroni direttamente dai produttori, degustarli arrosto o lessati oppure come ingrediente principale di piatti tipici, accompagnati dalla birra alle castagne e dai vini locali.

Gardaland Magic Halloween

Fino al 5 novembre c'è il Gardaland Magic Halloween, l’appuntamento mostruosamente divertente pensato in doppia versione: la prima con i "Venerdì Da Paura", ogni venerdì dalle ore 17 alle 22, dedicata ai più temerari e la seconda, tutti i sabati e le domeniche, per le famiglie con bimbi di tutte le età.

MUSICA

Al Teatro Filarmonico il virtuoso del violino Sergej Krylov

Nel fine settimana, Fondazione Arena propone tre visioni diverse della musica del Novecento, con altrettante composizioni scritte fra il 1939 e il 2005 per un organico di soli archi, con la presenza di timpani e percussioni: il programma offre al pubblico una musica contemporanea senza barriere e pregiudizi, con un direttore e solista d’eccezione, il virtuoso del violino Sergej Krylov, già più volte acclamato a Verona. L’undicesimo concerto sinfonico debutta venerdì 3 novembre alle 20 e replica sabato 4 novembre alle 17.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, propone nel weekend:

Venerdì 2 novembre: Passepartout & Band (French Gipsy, Swing) - Passepartout è in arte Chiara Dal Molin, cantante veronese profondamente legata a Parigi che da anni si impegna a portare il suo amore per la Francia sui palchi dei più importanti jazz club, teatri, festival internazionali ed eventi istituzionali.

Passepartout è in arte Chiara Dal Molin, cantante veronese profondamente legata a Parigi che da anni si impegna a portare il suo amore per la Francia sui palchi dei più importanti jazz club, teatri, festival internazionali ed eventi istituzionali. Domenica 5 novembre: Sara Longo Trio (Jazz, Swing) - Sara Longo, talentuosa cantante jazz, ha vissuto negli Stati Uniti e poi in Francia, a Parigi, dove è cresciuta studiando pianoforte classico e canto moderno. Dal 2010 si esibisce nei più prestigiosi club e festival d'Europa.

TEATRO

L’esercito dei matti

Un soldato canta la sua storia, la storia di chi, come tanti, ha provato a fingersi matto per salvarsi dalla guerra. Non ha funzionato: il soldato finisce comunque al fronte. Saranno le trincee, le granate e l’orrore dei combattimenti a portare davvero la giovane recluta alla follia. Queste le premesse de "L’esercito dei matti", lo spettacolo di Gioia Battista con Nicola Ciaffoni, prodotto da Caraboa Teatro, che andrà in scena questo sabato 4 novembre alle ore 21 sul palco di Fucina Machiavelli, in via Madonna del Terraglio 10 a Verona.

Non mi serve niente

Sabato 4 ore 21 e domenica 5 novembre ore 17 al Teatro Laboratorio è di scena "Non mi serve niente", uno spettacolo che indaga la condizione sommersa dei molti che sono senza voce. Il personaggio è un’operaia che vive nella routine della fabbrica una serie di vicende personali che parlano della sua vita sia nella fabbrica che fuori: la sua vita sentimentale e affettiva, la sua rivendicazione anche sociale all’interno della comunità, il rapporto con il padre.

Un cretino è per sempre

Sabato 4 novembre alle ore 21.15 e domenica 5 novembre alle ore 16.30 l'Estravagario Teatro presenta la commedia "Un cretino è per sempre", di Carlo Saglia per la regia di Alberto Bronzato.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Comandante - «Comandante, il film diretto da Edoardo De Angelis, è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e vede protagonista Salvatore Todaro (Pierfrancesco Favino), che comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina. Il Comandante applica metodi fuori dalla norma, la prua è rinforzata in acciaio, colpi di cannone vengono sparati in emersione per affrontare faccia a faccia il nemico e l'equipaggio è armato di pugnale sempre pronto a combattere corpo a corpo. Nell'ottobre del 1940, mentre naviga in Atlantico in piena notte, viene bombardato da un mercantile belga, il Kabalo». Regia di Edoardo De Angelis.

MOSTRE

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo, Curatrice Responsabile Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea, si apre al pubblico dall 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

TOMORROWS - Notes on the future of the Earth

In un mondo che sempre più si interroga sugli effetti della globalizzazione, della crisi ambientale e, in generale, dell’impatto dell’uomo sul pianeta, quali sono gli scenari possibili o impossibili che ci aspettano? Il progetto "TOMORROWS – Notes on the future of the Earth", a cura di Jessica Bianchera e Marta Ferretti, mette in mostra dal 14 ottobre al 12 novembre 2023, negli spazi di Castel San Pietro a Verona, la riflessione di sei artisti contemporanei sul presente e sul futuro della Terra: Sophia Al Maria, Mo Kong, il collettivo SITESIZE, Jonas Staal, Natália Trejbalová e Driant Zeneli.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è fra gli eventi più attesi nell’ambito dell’ampio calendario degli appuntamenti realizzati in occasione di ArtVerona 2023. Un progetto che vede insieme i Musei Civici – Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 3 marzo 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come ‘L’apparizione della Vergine’ dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Due mostre e un convegno dedicati a Olivetti: "Dal Belpaese allo Spazio, l’informatica italiana"

Da sempre l’eccellenza italiana è conosciuta nel mondo e sono tanti i personaggi che si sono distinti in diversi ambiti: dalla scienza alla cultura, dall’arte alla tecnologia. Tra questi pionieri c’è di certo Camillo Olivetti inventore, artigiano, fondatore dell'impresa che il figlio Adriano ha consegnato al mito e alla storia. Alla famiglia Olivetti, il Centro "Cultura di impresa" del dipartimento di Management e il museo di Storia dell’informatica del dipartimento di Informatica dell'università di Verona dedicano due mostre e una tavola rotonda in programma nel mese di novembre.

The Space Between Us - Artists for Pride

Il progetto "The Space Between Us - Artists for Pride", visitabile a Verona dal 12 ottobre al 17 dicembre presso Spazio H83, nasce dalla collaborazione tra l'associazione di promozione sociale In Habitat e il collettivo artistico Artists for Pride. Si tratta della prima iniziativa congiunta, volta a sensibilizzare il pubblico su tematiche legate alla queer culture. Il nucleo concettuale della mostra ruota attorno al dialogo profondo tra le opere d'arte e il pubblico. L'ottica del gioco, della relazione con lo spazio e con "l’altro" sono l’essenza del progetto.

Verona: case, vicoli, corti rurali e paesaggi campestri nell’anima di Ulderico Marotto

Verona e il suo territorio attraverso i colori e le tonalità degli acquerelli di Ulderico Marotto. Da sabato 21 ottobre a domenica 26 novembre in Sala Renato Birolli in via Macello si potrà visitare gratuitamente la mostra "Verona: case, vicoli, corti rurali e paesaggi campestri nell’anima di Ulderico Marotto" organizzata dall’Associazione Culturale Quinta Parete con la collaborazione della prima circoscrizione.

Lo stesso cielo, ogni notte

Kromya Art Gallery Verona presenta, dal 6 ottobre al 2 dicembre 2023, "Lo stesso cielo, ogni notte", prima personale di Luca Marignoni, a cura di Luca Massimo Barbero. La poetica di Luca Marignoni (Cles, Trento, 1989) si concentra sul tema del limite, inteso come orizzonte fra il visibile e l’invisibile, ma anche come opportunità per immaginare un altrove nel quale la mente possa espandersi senza barriere. Lavorando prevalentemente per sottrazione, l’artista evoca una profondità che va oltre la superficie stessa, dove ciò che sarebbe invisibile sotto il bagliore diretto dello sguardo vibra infine a fuoco.

Mostra fotografica Travel tales award 2022

Dall'11 settembre e fino al 30 novembre 2023 presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex UTAP) in via Bramante 15 a Verona, ritorna l’iniziativa di portare arte e bellezza negli ambienti dedicati alla cura. Negli spazi dello studio potrete ammirare le fotografie di viaggio del concorso: "TTA World Pics".