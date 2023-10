San Martino Buon Albergo celebra la festività del Santo Patrono con un programma ricco di eventi e iniziative

Venerdì 10 novembre consegna de “il Martino” e “Il Giovane Martino” al Teatro Peroni. Food Truck, musica e tante iniziative,anche per i più piccoli, con le associazioni e i comitati civici. E dal 3 novembre in Piazzale Fallaci arriva il Luna Park. San Martino Buon Albergo si prepara a celebrare le festività per il patrono San Martino Vescovo con un programma ricco di eventi e iniziative per coinvolgere e far divertire il pubblico di tutte le età. L’8 novembre alle 21 la Biblioteca comunale ospita la presentazione del libro “San Martino Buon Albergo” storia e immagini di Marco Rocchi e Sergio Spiazzi mentre il 9 presso la Chiesa Parrocchiale concerto del maestro Paolo Baccianella per inaugurare l’organo restaurato, alla presenza del vescovo emerito di Verona Giuseppe Zenti.

Venerdì 10 novembre alle 18.30 in Piazza del Popolo baby dance con musica per bambini e un’ospite speciale: Elisabetta Viviani, voce di grandi successi come la sigla di Heidi. In serata presso il Teatro Peroni appuntamento con la cerimonia di consegna de “Il Martino” e “Il Giovane Martino” e alle 21 in Piazza del Popolo musica dal vivo targata “The Waves Duo”. Sabato 11, nel giorno del patrono, alle 11 santa messa solenne celebrata dal Vescovo emerito di Carpi Francesco Cavina. Alle 15 presso il teatro Peroni va in scena “Cabacirkus”, spettacolo per bambini organizzato dal Circolo Noi5. Alle 21.30 serata musicale con “Hillbilly Soul” a ritmo di new country soul music. Il 12 novembre alle 15.30 Talent Show con Paolo Somaggio e la partecipazione di bambini e ragazzi con musica ed esibizioni e alle 20.30 spettacolo musicale con “John Rivetto & Criminal Sound Band”.

Numerose le iniziative organizzate dalla Biblioteca comunale “Don Milani”: per i più piccoli l’11 novembre dalle 20.30 “Mezzanotte in biblioteca”. Sabato 12 un Open Day per scoprire le quotidiane iniziative della biblioteca: alle 10:30 in sala ragazzi “Storie in festa” per bambini da 3 a 6 anni, alle 16 in sala conferenze “Mal di Libri”, lettura scenica per adulti.

Dal 10 al 12 novembre presso i giardini in Piazza del Popolo stand con caldarroste, Strauben tirolesi e torte scout con pesca di beneficenza e giochi organizzati dal Circolo Noi5 e presso il Centro Bertacco una mostra a cura della pittrice Irene Guglielmi. Sabato 12 il Centro Bertacco ospita anche il laboratorio d’Autunno per bambini a cura delle educatrici della Cooperativa L’Alveare. Non mancheranno inoltre attività proposte dalle associazioni e dai comitati civici. Dal 10 novembre Food Truck in Piazza del Popolo per gustare le migliori specialità culinarie. Da venerdì 3 novembre in Piazzale Oriana Fallaci arriva il luna park con tutte le sue attrazioni, che sarà aperto fino al 12 novembre.

«Anche quest’anno - sottolinea il sindaco Giulio Furlani - la manifestazione dedicata a San Martino popolerà di iniziative il nostro paese. Presentiamo un programma molto ricco con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico di tutte le età con attività dedicate, spettacoli, iniziative culturali e momenti di divertimento. Ringrazio tutte le persone coinvolte nell’organizzazione che hanno lavorato per questa festa, gli uffici comunali, gli organizzatori, Archimede Servizi, la nostra Protezione Civile, la Croce Blu, l'Associazione Carabinieri e tutte le associazioni e i comitati civici coinvolti. Invito i cittadini a partecipare per condividere questo tradizionale momento di festa che unisce la nostra comunità».

«Siamo soddisfatti - spiega l’assessore alla Cultura Francesca Besana - del programma di quest’anno. Ci saranno belle iniziative culturali, la nostra biblioteca comunale proporrà l’open day, con letture per bambini e per adulti e ospiterà la presentazione del libro di Marco Rocchi e Sergio Spiazzi dedicato a San Martino Buon Albergo. Sono molto felice del coinvolgimento di associazioni del territorio e dei comitati civici che proporranno diverse iniziative. E poi spettacoli per bambini, incluso il talent show con Paolo Somaggio e la Baby dance. Naturalmente daremo spazio alla musica dal vivo con tre serate in piazza. Il centro storico sarà il cuore pulsante della manifestazione e siamo pronti ad accogliere quanti vorranno venire a San Martino per festeggiare con noi».