Visita guidata: "Verona esoterica I: le origini"

Tour con ascensione in funicolare. Un pomeriggio autunnale farà da cornice al racconto di uno degli aspetti più misteriosi della nostra città: le sue origini astronomiche e alcuni significati religiosi pagani e cristiani ancora poco esplorati. La visita sarà tutta "in altezza", tra il Colle di S. Pietro (al quale accederemo con la funicolare), l'antichissima valle di San Giovanni e le pendici del Monte Castiglione.

Prenotazione obbligatoria, via sms o whatsapp: tel. 347 6437003, prezzo 12 euro/persona, biglietto funicolare incluso (no gratuità). Incontro: ore 14, stazione funicolare, Via Fontanelle S. Stefano 12.

Altra data: 11 novembre.

