Bovolone ospita il campionato nazionale del Pastore Belga

È stato presentato nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero a Verona, il campionato sociale nazionale del cane da Pastore Belga, in programma dal 3 al 5 novembre al Parco Valle del Menago e agli impianti sportivi di via Bellevere a Bovolone. Nella tre giorni sono attesi 350 conduttori con altrettanti cani di razza Belga. Diversi gli esemplari che hanno vinto titoli mondiali nelle varie discipline o utilizzati in ambiti di soccorso alle persone o sociali.

Tante le attività programmate nel campionato, organizzato dal club nazionale Amatori del Pastore Belga: agility, obedience, mondioring, soccorso, sheepdog e igp (utilità e difesa). Al parco, poi, si terranno dimostrazioni di "canicross", disciplina che prevede la corsa coordinata tra cane e conduttore. Previsto, inoltre, il raduno per la verifica di conformità degli esemplari allo standard di razza.

Gli animali arriveranno da tutte le regioni italiane e sono attesi anche esemplari dall’estero, Francia e Austria. Le prove e le dimostrazioni sono aperte al pubblico e l’ingresso agli spazi dell’evento è gratuito. Il Pastore Belga è oggi una delle razze più apprezzate di cani da lavoro e utilizzate dalle forze di polizia e in attività di soccorso.

Sono intervenuti: il Presidente della Provincia, Flavio Pasini; Carlo Fretta, Commissario straordinario del club nazionale Amatori del Pastore Belga e, per il Comune di Bovolone, il Sindaco Orfeo Pozzani e Maicol Ferrari, Consigliere con delega allo Sport.