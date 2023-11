Visita guidata: "L'Arena delle meraviglie"

Meravigliosi spettacoli e atroci massacri: importante è sempre stato fare show. Dagli eroi della spada a quelli dell'ugola, l'Arena da 2000 anni conserva intatto il suo fascino, anzi... ogni nuovo evento aggiunge un pezzo di storia e un motivo in più per conoscerla. Ma ne vanno conosciute soprattutto le fake news, per distinguere il vero dall'immaginario, la storia dalla mistificazione. Le battaglie navali, il pollice verso degli imperatori, i terremoti che l'avrebbero danneggiata, il martirio dei cristiani, Aida primo concerto classico... siete davvero convinti che sia tutto vero? Una cavalcata attraverso due millenni nell'ultimo giorno possibile prima della lunga chiusura per restauri. Scopriremo i giochi, western e ippici, le gare con le mongolfiere, le cacce selvagge e le adunate militari... scopriremo l'Arena set cinematografico con leoni svogliati abbioccati sulla sabbia, l'Arena centro commerciale, rifugio anti-aereo, postribolo e persino cimitero. Ai più giovani racconteremo la morte in palcoscenico, nel 1960, dell'Amadeus (che qui ha iniziato la sua carriera) dell'epoca, il più famoso conduttore TV di quegli anni. Ah già... in Arena ci fanno anche i concerti.

