Movieland – The Hollywood Park, il parco a tema cinematografico di Lazise che si trova nella splendida cornice del Lago di Garda, dopo un ottobre da urlo ricco di animazioni terrificanti, si prepara a chiudere la stagione con un primo assaggio di Natale. Il “Natale all’improvviso” farà, infatti, incursione nel mondo di mostri streghe e fantasmi, con elfi, candy bar e un’atmosfera festosa e gioiosa che darà vita ad un inedito HallowChristmas.

Il 4 e 5 novembre le vie di Movieland si riempiranno dei colori e delle decorazioni sui toni dell’arancione autunnale e del rosso e verde natalizio. Anche gli show e gli intrattenimenti saranno pensati in chiave inusuale con una combo del meglio di Halloween e Natale, semplicemente irresistibile. Un week end ricco di stupore e divertimento che conquisterà i piccoli e grandi ospiti di Movieland.

Lo special mix di HallowChristmas si completerà grazie anche ad una proposta di delizie da gustare per le vie di Movieland, tanti dolcetti e sapori capaci di rimandare, fin dal primo morso, alle due Festività tanto amate. Per tutti i visitatori che festeggeranno l’ultimo week end di apertura, Movieland ha anche pensato ad una sorpresa imperdibile che lascerà tutti a bocca aperta.

Due giorni che chiuderanno al meglio la stagione 2023 ricca di iniziative, attrazioni, spettacoli, animazione, oltre alle immancabili decorazioni a tema. Come quelle per la notte più spaventosa dell’anno: il 31 ottobre a Movieland, ci sarà l’Halloween Night per un’atmosfera da brividi dalle ore 10 a mezzanotte con caratterizzazioni ed eventi speciali trasformeranno il parco divertimenti in un set da film horror, solo per cuori coraggiosi. Inoltre, i mostri si daranno appuntamento per ballare con il Dj set in programma.

Il 20 ottobre, Movieland – The Hollywood Park ha inoltre vinto il premio “Parksmania Awards” nella categoria “Miglior nuova attrazione” per Antares: un viaggio alla volta di Marte con emozioni e sensazioni forti che saranno protagoniste durante tutto il viaggio, incluse la sorprendente simulazione dell’assenza di gravità e accelerazioni fino a 3 volte la forza di gravità, che vi lasceranno letteralmente col fiato sospeso. Si tratta di un riconoscimento che premia i parchi divertimento italiani ed europei che si sono maggiormente distinti durante la stagione per specifiche iniziative nel settore amusement.