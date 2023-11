Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 24 al 26 novembre 2023

Tanti gli appuntamenti interessanti a Verona e in provincia anche per questo weekend. Vediamo di seguito tutte le migliori iniziative in programma dal 24 al 26 novembre 2023.

L'EVENTO TOP

Paese dei balocchi

Sabato 25 e domenica 26 novembre a Bussolengo spazio ad un evento tutto dedicato ai più piccoli che saranno trasportati nel "Paese dei balocchi", tra giochi, animazione, truccabimbi, aree ludiche e ricreative, con stand enogastronomici e cucina aperta a pranzo.

MANIFESTAZIONI

Verona Mineral Show

Minerali, fossili, pietre preziose e gioielli tornano protagonisti in Fiera a Verona con la 69esima edizione del Verona Mineral Show in programma da venerdì 24 a domenica 26 novembre 2023. Ci saranno reperti da collezione, pietre preziose, minerali, gioielli, bijoux, accessori per gioielleria e il fai da te e oggettistica, offrendo ottime occasioni di acquisto in vista del Natale.

Festa della Verza Moretta

La Festa della Verza Moretta prenderà il via venerdì per una decima edizione ricca di iniziative. La festa si terrà per tre fine settimana consecutivi a Veronella dal 17 al 19 novembre, dal 23 al 26 novembre e dal 30 novembre fino al 3 dicembre. Durante tutti i giorni di fiera ci sarà l’opportunità di degustare piatti a base di Verza Moretta. Gli stand gastronomici apriranno tutti i giorni alle 19, domenica anche a pranzo.

Mercatini di Natale a Verona

Verona, città patrimonio dell'Unesco e da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni, si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. Anche quest’anno i Mercatini di Natale animeranno il centro della città. Ci saranno la Casa di Babbo Natale, la pista di ghiaccio, le casette di legno e il cielo stellato. La manifestazione è in programma fino al 26 dicembre.

Fiera del Bollito con la pearà e sapori d’autunno

Torna la Fiera del Bollito con la pearà e sapori d’autunno di Isola della Scala, dal 9 al 26 novembre. Un appuntamento sempre più amato dei veronesi e non solo, che vede protagonisti i piatti tipici della tradizione veronese, il bollito con la pearà e le tante specialità della cucina autunnale. Protagoniste saranno le macellerie: Miglioranza Carni, il Macellologo e Amato Carni.

Festa dell'Olio e del Vino

La 27esima Festa dell'Olio e del Vino è in programma a Mezzane di Sotto dal 24 al 26 novembre. L’evento è ospitato nelle sale, nelle barchesse e nel parco di Villa Maffei (sede comunale) e promuoverà cinque produttori locali di olio, accompagnati per la prima volta quest’anno da ben undici cantine, per presentare ai visitatori degustazioni delle eccellenze olivicole e vitivinicole di Mezzane, che potranno poi essere acquistate in loco.

A Castel San Pietro i segreti del passato e le meraviglie del cielo

Un suggestivo viaggio nel tempo e nello spazio, alla scoperta dei segreti del passato e delle meraviglie del cielo. Castel San Pietro torna ad accogliere i visitatori con una nuova serie di eventi dedicati alla storia e all’astronomia. Da sabato 18 novembre a domenica 3 dicembre, il ciclo di appuntamenti animerà l’ex caserma asburgica, proprietà di Fondazione Cariverona.

Villaggio di Natale Flover

Torna a Bussolengo il Villaggio di Natale Flover, il luogo più magico al mondo, un posto senza tempo che scalda il cuore, riaccende le tradizioni, fa risuonare l’aria dei sogni che sono nostri fin da quando siamo bambini. Da sabato 4 novembre, fino a domenica 7 gennaio, il Villaggio di Natale rimarrà aperto tutti giorni.

Una sirena e un tritone al Gardaland Sea Life Aquarium

Gardaland Sea Life Aquarium propone quattro nuovi appuntamenti dedicati alla scoperta e all’importanza dell’ambiente marino con due ospiti d’onore: una meravigliosa sirena e, da quest’anno, anche un audace tritone. A partire da sabato 11 novembre e per tutti i sabati consecutivi, ininterrottamente fino al 2 dicembre gli ospiti di Gardaland Sea Life Aquarium potranno incontrare due delle creature mitologiche marine più raffigurate, decantate e narrate in storie, libri e leggende, in ogni angolo del mondo.

MUSICA

Duo Bogdanovic Vianello

Fucina Machiavelli ospita domenica 26 novembre il Duo Bogdanovic Vianello, tra i più affiatati e celebrati nell’ambito cameristico europeo, composto da Dejan Bogdanovich, solista riconosciuto a livello internazionale e Gabriele Maria Vianello, brillante pianista ora intestatario della cattedra di pianoforte al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.

Contrada Lorì

Art'Inverno: Contrada Lorì in concerto il 25 novembre a Quaderni presso il Centro Sociale G.Benini. La musica popolare è come quel vecchio amico che ha sempre fatto parte delle nostre vite, con radici che affondano in storie secolari e tradizioni condivise.

Il Tabarro - Il Parlatore eterno

Due rarità per la Stagione Lirica 2023 al Teatro Filarmonico. Il Tabarro completa il trittico pucciniano, proposto da Fondazione Arena insieme a titoli mai rappresentati a Verona. La vicenda di passione e delitto in un triangolo amoroso sulla Senna di inizio '900 è preceduta dal breve "scherzo" di Ponchielli, un tour de force per il buffo mattatore protagonista de Il Parlatore eterno. Appuntamento venerdì 24 novembre alle ore 20 e domenica 26 novembre alle ore 15.30.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, propone nel weekend:

Venerdì 24 novembre - Triomanzana (Musica gitana, Folk mediterraneo): I Triomanzana esplorano con gusto moderno e frizzante le musiche popolari del Mediterraneo, dalla rumba spagnola al flamenco, dalla musica greca al gipsy jazz.

Domenica 26 novembre - "Saint Germain Swing Quartet" (French Gipsy Swing): La musica della Parigi anni ‘50, dal ducato di Ellington ai reami di Django Reinhardt. Un itinerario a bordo di battelli sulla Senna, carrozze dell'Orient Express e aerostati spinti dalle note che hanno accompagnato gli anni più turbolenti, roboanti, innovativi e controversi del secolo scorso.

TEATRO

Chameleons

Secondo appuntamento con la rassegna l’Altro Teatro. Venerdì 24 novembre va in scena "Chameleons", la nuova creazione della coreografa Laura Corradi per Ersiliadanza che farà il suo debutto nazionale al Teatro Camploy. Nel titolo della nuova creazione artistica la chiave di lettura che cita l’animale che più di ogni altro è simbolo di adattamento all’ambiente e alle circostanze, il camaleonte, metafora artistica e viatico riflessivo.

La coscienza di Zeno

Dopo "Il caso Kaufmann" che ha inaugurato la rassegna, il Grande Teatro a Verona prosegue con l’attesissima "La coscienza di Zeno", in scena al Nuovo da martedì 21 a sabato 25 novembre alle ore 20.45 e domenica 26 alle ore 16. Con la regia di Paolo Valerio che firma anche l’adattamento del romanzo a quattro mani con Monica Codena, ne è protagonista, nel ruolo di Zeno Cosini, Alessandro Haber.

Clitennestra

Sabato 25 novembre torna in scena al Teatro Laboratorio "Clitennestra" del Teatro Scientifico - Teatro Laboratorio che proprio a Verona ha debuttato al Teatro Romano. Lo spettacolo, diretto e interpretato da Isabella Caserta e Jana Balkan, è inserito nel programma della manifestazione Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne 2023 organizzata dal Comune di Verona.

Cattivo

Un monologo che tocca corde fragilissime dell’animo umano. Che parla di colpa e di paura nelle loro accezioni più estreme. Il Cinema Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto, sabato 25 novembre, presenta "Cattivo", una produzione Aria Teatro e La Piccionaia. Sul palco Tommaso Banfi, che ha curato l’adattamento del testo tratto dal romanzo quasi omonimo “Cattivi” di Maurizio Torchio.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Napoleon - «Il film diretto da Ridley Scott, è incentrato sulla vita di Napoleone Bonaparte, interpretato da Joaquin Phoenix, dalle sue origini alla carriera nell'esercito, fino all'ascesa come Imperatore. La storia è raccontata attraverso la relazione tanto instabile quanto avvincente con la sua prima moglie, Giuseppina (Vanessa Kirby), il più grande amore della sua vita». Regia di Ridley Scott.

X sempre assenti

Arriva in città "X sempre assenti", il documentario di Francesco Fei che segue il gruppo rock dei Verdena nella loro vita privata e nella preparazione del tour di "Volevo Magia", disco che segna il loro rientro sulle scene dopo sette anni di silenzio, nel 2022. Appuntamento a Verona venerdì 24 novembre al Teatro Fucina Culturale Machiavelli con la presenza in sala del regista.

MOSTRE

Robert Doisneau

Al Palazzo della Gran Guardia di Verona, dal 15 novembre 2023 al 14 febbraio 2024 sarà possibile visitare l’esposizione "Robert Doisneau", la grande retrospettiva sul celebre fotografo francese. La mostra, curata da Gabriel Bauret, realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Verona, ripercorre la vicenda creativa del grande artista francese, attraverso 135 immagini in bianco e nero, tutte provenienti dalla collezione dell’Atelier Robert Doisneau a Montrouge, nell’immediata periferia sud di Parigi.

Presepi dal mondo a Verona

Da sabato 18 novembre 2023 a domenica 14 gennaio 2024, presso il Palazzo della Gran Guardia, è ospitata la 39esima edizione della rassegna internazionale del presepio nell’arte e nella tradizione "Presepi dal mondo a Verona". La "Mostra Internazionale del Presepio", è un’occasione unica per condividere un momento speciale. Con oltre 400 capolavori provenienti da tutto il mondo, la mostra è nel Guinness dei primati. Si tratta di una ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della natività, provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

Non chiamatelo raptus

Ci sono molti modi per affrontare il tema della violenza sulle donne. Uno di questi è quello adottato da Stefania Spanò in arte Anarkikka, che, attraverso i disegni, smuove l’animo e fa riflettere con creatività e intelligente ironia. Per questo motivo l’associazione "Isolina e...", con il patrocinio e il contributo della quarta circoscrizione, ha pensato si condividerlo promuovendo una mostra con le tavole dell’artista dal titolo "Non chiamatelo raptus" che si potrà visitare ad ingresso libero nella sala mostre del Centro Culturale "6 Maggio 1848" a Verona da sabato 18 a mercoledì 29 novembre 2023.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 3 marzo 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Due mostre e un convegno dedicati a Olivetti: "Dal Belpaese allo Spazio, l’informatica italiana"

Da sempre l’eccellenza italiana è conosciuta nel mondo e sono tanti i personaggi che si sono distinti in diversi ambiti: dalla scienza alla cultura, dall’arte alla tecnologia. Tra questi pionieri c’è di certo Camillo Olivetti inventore, artigiano, fondatore dell'impresa che il figlio Adriano ha consegnato al mito e alla storia. Alla famiglia Olivetti, il Centro "Cultura di impresa" del dipartimento di Management e il museo di Storia dell’informatica del dipartimento di Informatica dell'università di Verona dedicano due mostre e una tavola rotonda in programma nel mese di novembre.

The Space Between Us - Artists for Pride

Il progetto "The Space Between Us - Artists for Pride", visitabile a Verona dal 12 ottobre al 17 dicembre presso Spazio H83, nasce dalla collaborazione tra l'associazione di promozione sociale In Habitat e il collettivo artistico Artists for Pride. Si tratta della prima iniziativa congiunta, volta a sensibilizzare il pubblico su tematiche legate alla queer culture. Il nucleo concettuale della mostra ruota attorno al dialogo profondo tra le opere d'arte e il pubblico. L'ottica del gioco, della relazione con lo spazio e con "l’altro" sono l’essenza del progetto.

Verona: case, vicoli, corti rurali e paesaggi campestri nell’anima di Ulderico Marotto

Verona e il suo territorio attraverso i colori e le tonalità degli acquerelli di Ulderico Marotto. Da sabato 21 ottobre a domenica 26 novembre in Sala Renato Birolli in via Macello si potrà visitare gratuitamente la mostra "Verona: case, vicoli, corti rurali e paesaggi campestri nell’anima di Ulderico Marotto" organizzata dall’Associazione Culturale Quinta Parete con la collaborazione della prima circoscrizione.

Lo stesso cielo, ogni notte

Kromya Art Gallery Verona presenta, dal 6 ottobre al 2 dicembre 2023, "Lo stesso cielo, ogni notte", prima personale di Luca Marignoni, a cura di Luca Massimo Barbero. La poetica di Luca Marignoni (Cles, Trento, 1989) si concentra sul tema del limite, inteso come orizzonte fra il visibile e l’invisibile, ma anche come opportunità per immaginare un altrove nel quale la mente possa espandersi senza barriere. Lavorando prevalentemente per sottrazione, l’artista evoca una profondità che va oltre la superficie stessa, dove ciò che sarebbe invisibile sotto il bagliore diretto dello sguardo vibra infine a fuoco.

Mostra fotografica Travel tales award 2022

Dall'11 settembre e fino al 30 novembre 2023 presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex UTAP) in via Bramante 15 a Verona, ritorna l’iniziativa di portare arte e bellezza negli ambienti dedicati alla cura. Negli spazi dello studio potrete ammirare le fotografie di viaggio del concorso: "TTA World Pics".