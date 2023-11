A Veronafiere torna il Verona Mineral Show: minerali, fossili, pietre preziose e gioielli

Minerali, fossili, pietre preziose e gioielli tornano protagonisti in Fiera a Verona con la 69esima edizione di "Verona Mineral Show" in programma da venerdì 24 a domenica 26 novembre 2023.

Ci saranno reperti da collezione, pietre preziose, minerali, gioielli, bijoux, accessori per gioielleria e il fai da te e oggettistica, offrendo ottime occasioni di acquisto in vista del Natale. Durante la manifestazione potrete trovare realizzazioni uniche e fatte a mano per esprimere il tuo carattere e la tua autenticità e potrai acquistare creazioni impreziosite da pietre dure, minerali o perle.

Ampia ben diecimila metri quadrati la superficie su cui si sviluppa il "Verona Mineral Show". Uno spazio dove trovare tutto ciò che desideri se per passione o per lavoro ti diverti a creare gioielli utilizzando metalli, perle e pietre dure. Appassionati e collezionisti di minerali potranno trovare infatti tanti espositori specializzati con pietre e cristalli provenienti da tutto il mondo.

Verona Mineral Show - Foto d'archivio EnneviFoto - Veronafiere