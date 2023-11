Visita straordinaria al cimitero monumentale e al tempio ossario per i caduti della Grande guerra

Ultima occasione per quest’anno di visitare il Cimitero Monumentale e anche il Tempio Ossario per i Caduti della Grande Guerra. Il Tempio Ossario per i Caduti della Grande Guerra è aperta grazie ad A.N.A. -sezione di Verona! Un percorso diverso per conoscere la storia della nostra città e dell'Italia grazie alle tombe di tante persone, famiglie e soldati che si trovano in questo luogo dal 1838 ca.

Quando: domenica 26.11.2023

Punto di incontro: ingresso principale del Cimitero Monumentale

Orario: h.14

Durata: ca. 2 ore

Contributo richiesto: 12 euro a persona

Accessibile a tutti - minorenni gratis

Si effettua anche con il maltempo - minimo 10 partecipanti

Guida: cell.n. 3334620473

Prenotazione obbligatoria direttamente alla guida via whatsapp/sms

Foto Christina Zuegg Assoguide Verona