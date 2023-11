Un’ora di musica: Duo Bogdanovic Vianello al Teatro Fucina Machiavelli

Fucina Machiavelli è onorata di ospitare, questa domenica 26 novembre alle 11, il Duo Bogdanovic Vianello, tra i più affiatati e celebrati nell’ambito cameristico europeo, composto da Dejan Bogdanovich, solista riconosciuto a livello internazionale e Gabriele Maria Vianello, brillante pianista ora intestatario della cattedra di pianoforte al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.

Il programma musicale è scelto per mettere in luce le straordinarie capacità musicali e virtuosistiche del duo e regalare un’ora di grande musica, intensa e appassionante. Si comincia con la Sonata per violino e pianoforte in Fa minore, Op.6 No.7 di Pietro Locatelli, una delle più cupe pubblicate dall’autore nella raccolta del 1737 e infatti conosciuta come “Alla tomba”, che ascolteremo nell’arrangiamento di sapore ottocentesco di Eugène Ysaÿe. Passeremo quindi alla brillante Sonata per violino e pianoforte in Mi bemolle maggiore op. 18 Di Richard Staruss, dove lo stile melodico e ritmico del compositore è inconfondibile: ampi intervalli, valori puntati, terzine e salti d'ottava si intrecciano nel serrato dialogo polifonico tra i due strumenti, così da formare un tessuto dal quale i protagonisti traggono via via sempre più energia.

Ascolteremo poi un brano di Eugène Ysaÿe, il meraviglioso Poème élégiaque in D minor, Op. 12, che si ispira alla tragedia di Giulietta e Romeo e utilizza la tecnica della scordatura con la corda sol del violino accordata sul fa ottenendo così un timbro più scuro, simile alla viola. Si concluderà in fine con il Waltz-Scherzo, Op. 34 in C opus 34 per violino e pianoforte (1877) di Pëtr Il'i? ?ajkovskij dove l’ambientazione lirica e struggente fa risaltare la brillantezza dell’arco solista.

I biglietti 12 € intero e 10€ ridotto sono acquistabili sul sito www.fucinaculturalemachiavelli.com oppure in biglietteria a partire da un’ora prima dell’evento, nel Teatro Fucina Machiavelli in via Madonna del Terraglio 10, Verona.

Duo Bogdanovic Vianello / foto ufficio stampa Fucina Culturale Machiavelli