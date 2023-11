Viviamo la Bassa: visita guidata a Zevio

Visita guidata a Zevio il 26 novembre 2023: l'evento organizzato dalla Associazione Culturale La Pianura con il ramo "Pianura Cultura Sezione Turismo e patrocinato dal Città di Oppeano (comune capofila), Provincia di Verona, Regione Veneto, e dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona. Con la stagione 2023 le visite saranno sempre finalizzate alla riscoperta della Bassa Veronese e dei territori confinanti. Otto sono i paesi aderenti in questa edizione 2023, e sempre ogni ultima domenica del mese.

Ultimo appuntamento domenica 26 novembre ad ospitare Viviamo La Bassa sarà Zevio (VR). La visita a cura della Associazione La Pianura, prevede il ritrovo alle ore 14.30 presso l'entrata al Castello di Zevio, ore 14.45 visita a "VILLA SAGRAMOSO" sede Municipale conosciuta come il castello di Zevio. Il primo documento che accerta la presenza del castello è del 920 e due secoli dopo la costruzione ha rischiato di essere distrutta durante una sommossa. Passa poi di mano agli scaligeri, ai Visconti e infine a Venezia. Si arriva così al XVII secolo e quindi ai Sagramoso che trasformarono il castello in una villa dove la nobile famiglia soggiornava.

Alle ore 16 visita al Fondo libraio biblioteca Jebetana, la raccolta di libri antichi più importante del paese. Curata per la maggior parte dall’arciprete di Zevio don Luigi Fresco, la raccolta si componeva, in origine, di 1811 volumi, di cui due incubaboli risalenti al 1400, 68 cinquecentine, 98 seicentine, 1284 settecentiste e poco meno di 400 ottocentine. Alle ore 17 visita al Museo di MARIA CALLAS FOREVER DIVINA in occasione del centenario della nascita della divina nel 2023, la citta di Zevio ha inaugurato lo scorso 23 Aprile il museo dedicato alla "Divina". Ha trovato dimora, in oltre 10 anni di lavoro, all'interno del centro culturale Maria Calas, unica esposizione permanente sul territorio italiano dedicato alla "Divina".

Per ulteriori informazioni e prenotazioni visita: ufficiostampa.lapianura@gmail.com