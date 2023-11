Venerdì al museo con l’icona "San Nicola di Možajsk"

Nuovo appuntamento con i "Venerdì al Museo": il prof. Antonio Caldeo, iconografo della Scuola di Seriate, commenterà l'icona dedicata a San Nicola di Mo?ajsk esposta nella sala delle icone del Museo Miniscalchi-Erizzo. A Palazzo Miniscalchi si possono ammirare sessanta esemplari di icone domestiche, donate nel 2013 dalla prof.ssa Duska Avrese, già docente di Lingua e Letteratura russa all'Università di Padova.

Dedicate al culto privato e datate tra il XVIII e il XIX secolo, originariamente erano esposte in un angolo della casa e con un lume acceso davanti. I soggetti iconografici rappresentati sono ispirati ai testi della Sacra scrittura: temi diffusi nella tradizione iconografica occidentale come la Madre di Dio, il volto di Cristo, la Resurrezione, la Discesa agli Inferi. Con l'aiuto del prof. Caldeo, di volta in volta, si approfondisce la conoscenza di un'opera e si svelano i significati di questi oggetti di devozione di grande valore religioso e culturale.

Evento promosso da Soroptimist International Club di Verona in collaborazione con Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 045-8032484 o scrivere a info@museominiscalchi.it.