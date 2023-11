A Verona arriva  "X sempre assenti", il documentario dedicato al gruppo rock dei Verdena

Arriva in Veneto "X sempre assenti", il documentario di Francesco Fei che segue il gruppo rock dei Verdena nella loro vita privata e nella preparazione del tour di “Volevo Magia”, disco che segna il loro rientro sulle scene dopo sette anni di silenzio, nel 2022. Doppio appuntamento: a Verona venerdì 24 novembre alle 20.45 al Teatro Fucina Culturale Machiavelli (in via Madonna del Terraglio, 10) alla presenza del regista.

«Per come lo intendiamo noi il rock è immortale». Parola dei Verdena: ed è difficile non credergli. Puri e radicali nella propria autenticità, dal loro suono potente e artigianale alla vita di tutti i giorni - che i fratelli Alberto e Luca Ferrari e Roberta Sammarelli conducono sempre nel loro paese, Albino, in provincia di Bergamo - il gruppo rock è tornati sulle scene, così come lo abbiamo sempre conosciuto, fuori dalle logiche delle promozioni mainstream, senza artifici, dall’attitudine punk, vero e reale.

“X sempre assenti” è un’opera unica per la capacità di entrare nell’intimità dei protagonisti, all’interno delle loro famiglie, nel profondo delle vite semplici che conducono e dei luoghi isolati dove vivono, ma in grado anche di raccontare la loro vita come rock band. A firmare il racconto il regista Francesco Fei, autore del loro primo videoclip nel 1999, il fortunato e indimenticato primo singolo “Valvonauta”. Quello dei Verdena è un discorso eterno, che continua uguale a sé stesso e sempre originale, che si autoalimenta. Come gli sforzi, le fatiche e i sorrisi della vita di tutti i giorni. Come il rock.

Verdena - X sempre assenti / Locandina documentario via Ufficio stampa Davide Ficarola