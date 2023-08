Cosa fare a Verona e in provincia durante il lungo weekend di ferragosto

Nuovo weekend ricchissimo di eventi tutti da vivere a Verona e in provincia. Di seguito vediamo i migliori appuntamenti in programma dall'11 al 15 agosto.

L'EVENTO TOP

Festa Grande Santa Viola

A Grezzana torna dal 12 al 21 agosto la Festa Grande Santa Viola, con tanti appuntamenti tra solidarietà, animazione, ristorazione e spettacoli.

MANIFESTAZIONI

Antica sagra dell'Assunta

A Verona è in programma l'Antica sagra dell'Assunta che si terrà in via Lazzaretto, dall'11 al 16 agosto 2023, presso il quartiere di Porto San Pancrazio destra Adige.

Lago di Garda in Love

San Valentino si festeggia anche d’estate sulle rive del Benaco con Lago di Garda in Love, decine di iniziative romantiche in programma dal 10 al 15 agosto per tutti coloro che desiderano festeggiare l’amore con grandi classici o proposte innovative.

Sagra di San Rocco Castiglione

Dal 12 al 16 agosto a Verona presso la Parrocchia di San Rocco Castiglione si terrà la tradizionale sagra parrocchiale.

Cantine aperte

Cantine Vogadori aperte nel weekend. Alle 10.30 e alle 15 ci sarà l'Amarone Experience sabato 12 agosto, domenica 13 agosto e a Ferragosto. In degustazione i vini Valpolicella, 100% Corvina, Raffaello, Amarone Grazie e Rita.

Forte (E)Vento

Il 12 agosto a Peschiera del Garda una serata tra musica e mercatini dedicata alla valorizzazione di spazi di aggregazione giovanile, creando momenti di socializzazione e spazi di espressività.

Festa dell'Assunta in Carega

A Verona per Ferragosto c’è la Festa dell'Assunta in Carega. L’appuntamento che si tramanda da decenni torna anche quest'anno per offrire ai veronesi un momento di condivisione e socialità, nel segno della tradizione e del valore dell'amicizia.

Festa dei Gnochi Sbatui con la fioreta

Giochi, animazione e tanto buon cibo vi aspettano alla 19esima Festa dei Gnochi Sbatui con la fioreta il 15 agosto presso il Palaghiaccio di Bosco Chiesanuova. Stand enogastronomici aperti con gnocchi di malga e tante altre specialità per grandi e piccini.

Holi on tour

Holi on tour è il festival dei colori, un simbolo di gioia, amore e divertimento genuino che in otto anni di vita ha conquistato oltre mezzo milione di persone in tutta Italia, collezionando sold out ad ogni tappa tra spiagge, parchi e città. A ferragosto appuntamento da non perdere alla Festa grande Santa Viola di Grezzana.

Soffitte in Piazza

Per tutta l'estate e fino ad ottobre ritornano a Verona gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2023, dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro.

MUSICA

Notti Magiche a Campo

Dal 9 al 13 agosto musica dal vivo in attesa di…messaggi dallo spazio: queste sono le Notti Magiche a Campo, la cui edizione 2023 segna un deciso rinnovamento rispetto alla ormai lunga storia della manifestazione che si tiene a Campo di Brenzone sul Garda, in uno dei tratti più suggestivi del lago di Garda.

Malcesine Blues Festival

Torna sabato 12 agosto il Malcesine Blues Festival nella ormai consueta formula di spettacoli live dalle ore 18.30 presso il palco principale ai Giardini Comunali P.M. Casella e buskers nel centro storico di Malcesine durante l’intera giornata.

Antonella Ruggiero

Nuovo appuntamento del calendario di eventi dedicato al 125esimo di fondazione della Cassa Rurale Vallagarina guidata dal presidente Maurizio Maffei e dal direttore generale Giuliano Deimichei. Venerdì 11 agosto alle ore 21 la piazza della Chiesa di Bosco Chiesanuova ospiterà il concerto "Una voce, una fisarmonica" con Antonella Ruggiero e Renzo Ruggieri, organizzato in collaborazione con il Comune della località della provincia di Verona.

SmogMagica

Appuntamento con gli SmogMagica per un intenso ed entusiasmante concerto tributo a Le Orme e PFM. La band, capitanata da Marco Soave, presenterà le canzoni più note delle due band, unitamente ad alcune chicche di particolare pregio, venerdì 11 agosto, presso Villa Albertini, ad Arbizzano di Negrar.

TEATRO

Teatro nei Cortili

Le compagnie amatoriali tornano in scena a Verona nei cortili per una lunga estate di spettacoli e divertimento. Dal 25 giugno fino al 6 settembre le rappresentazioni si susseguiranno sui palchi allestiti al Chiostro di S. Maria in Organo, Chiostro di S. Eufemia e Cortile Montanari.

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Il mio vicino Totoro (animazione) - «Le sorelline Satsuke e Mei (11 anni la prima, 4 la seconda) si trasferiscono insieme al padre in una nuova casa, in campagna, in attesa che la madre venga dimessa dal vicino ospedale. Per le due bambine inizia un viaggo alla scoperta di un nuovo mondo, abitato da creature fantastiche». Regia: Hayao Miyazaki.

Teodorico Summer Fest

Dal 13 al 15 agosto (con anteprima il 12) torna a Verona sulla terrazza antistante Castel San Pietro il Teodorico Summer Fest, una festa/rassegna che coniuga cinema, eventi, paesaggio e sostenibilità ambientale.

MOSTRE

100 volte Callas. La Divina e Verona

La mostra "100 volte Callas. La Divina e Verona" conduce lo spettatore in quei primi anni leggendari documentati dalle foto di scena in Arena e soprattutto dai primi ritratti ufficiali dei due anni cruciali per la vita privata di Maria Callas, il 1947 e il 1949. Ad eseguire quei ritratti, due dei quali finora inediti, fu Filippo Tommasoli dell’omonimo studio fotografico e oggi, tre generazioni dopo, la mostra è curata dal nipote che ne porta lo stesso nome. L’esposizione, gratuita e aperta ogni giorno dalle 8.30 alle 20.30, è allestita fino al 30 agosto al piano terra del Palazzo della Gran Guardia, in Piazza Bra, nel foyer dell’auditorium con vista sull’Arena e un impianto che ricorda la struttura stessa del teatro.

100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce

La storia del Festival lirico areniano raccontata attraverso alcuni dei suoi manifesti originali. È quanto sarà esposto nell’originale mostra "100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce" in programma fino al 10 settembre 2023 al Museo Archeologico Nazionale di Verona. In esposizione 14 significativi manifesti originali del Festival lirico areniano di varie dimensioni, prestati dal Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso.

Nella luce del lago

Mostra di pittura di Fernando Pietròpoli a Malcesine. L’artista veronese Fernando Pietròpoli presenta a Malcesine - Palazzo dei Capitani, dal 7 al 20 agosto 2023, la mostra personale di pittura "Nella luce del lago". Vengono presentate le opere più recenti di stile lirico-astratto, informale materico e figurativo, molte delle quali in omaggio al lago di Garda.

Tre nuove mostre alla galleria Studio la Città

La galleria Studio la Città ospita fino al 16 settembre 2023 tre nuove mostre personali: Vincenzo Castella con "Affreschi e collezioni botaniche", Jacob Hashimoto con "Noise", Lucas Reiner con "A Requiem in Progress". Sono tre mostre accomunate da una lettura particolare della natura e della "quotidianità": le nuovissime opere su tela di Hashimoto tra natura e intelligenza artificiale, le foto in grande formato di Castella tra natura e affreschi rinascimentali, i reiterati alberi di Lucas Reiner in omaggio all’amico artista Lawrence Caroll.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

"Memorie dal Futuro" al castello scaligero di Malcesine

Il maestoso scenario del Castello Scaligero di Malcesine, borgo medievale affacciato sulla sponda veronese del lago di Garda, recentemente entrato nella lista de "I Borghi più belli d'Italia", dal 22 aprile al 29 ottobre 2023 accoglie le sculture e le installazioni degli artisti Katja Loher (Zurigo, 1979) e Dario Tironi (Bergamo, 1980), accomunati da una ricerca orientata a tematiche ambientali.

Romano Feltrin, mostra antologica, 1960 - 2023

Le sale del piano nobile dell’ottocentesco Palazzo Ederle, sede della Pro Loco a Caprino Veronese ospitano dal 28 luglio al 19 agosto, in occasione della 270° Fiera Montebaldina, l’antologica del pittore Romano Feltrin. "Romano Feltrin, mostra antologica, 1960 - 2023" è il titolo dell’esposizione, che narra il percorso artistico del pittore, nato a Verona nel 1932.

Segni diVINI

Dal 30 luglio al 27 agosto, presso Villa del Bene a Volargne, è allestita la mostra "Segni diVINI". La mostra è un dialogo tra moderno e contemporaneo, astrazione e figurazione, dall'artista surrealista Salvador Dalì, sino a Sergio Dangelo. Sono 38 gli artisti internazionali che si confrontano nello splendido complesso quattrocentesco, gioiello della Valdadige.