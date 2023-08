A Castel San Pietro il Teodorico Summer Fest

Dal 13 al 15 agosto (con anteprima il 12) torna a Verona sulla terrazza antistante Castel San Pietro il Teodorico Summer Fest, una festa/rassegna che coniuga cinema, eventi, paesaggio e sostenibilità ambientale. Progetto del Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio con la direzione artistica di Isabella Caserta, organizzato secondo i principi della sostenibilità e responsabilità sociale, fa parte della rete Verona Green Movie Land ed è realizzato in collaborazione con il Comune di Verona.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

Il palcoscenico è il cuore di Verona, sulla terrazza di Castel San Pietro, una location messa a disposizione da Fondazione Cariverona, nel culmine dell’estate veronese, con nove eventi tutti a ingresso libero per offrire nei giorni di ferragosto a chi rimane in città e ai turisti momenti aggregativi e di condivisione in una location tra le più suggestive della città nel pieno rispetto dell’ambiente.

Questo il programma completo:

sabato 12 agosto ore 20 ANTEPRIMA FEST Concerto arpa celtica con Valerio Mauro. A seguire presso il Ristorante Re Teodorico Cena di gala organizzata dall’Associazione Culturale La Compagnia della Buona Tavola in collaborazione con Verona Green Movieland (previa prenotazione obbligatoria a eventi@ncbt.it con quota di partecipazione).

ore 20 Concerto arpa celtica con Valerio Mauro. A seguire presso il Ristorante Re Teodorico Cena di gala organizzata dall’Associazione Culturale La Compagnia della Buona Tavola in collaborazione con Verona Green Movieland (previa prenotazione obbligatoria a con quota di partecipazione). domenica 13 agosto ore 20.15 Senso dalla novella di Camillo Boito (reading) – ore 20.45 Vida spettacolo dal vivo di teatro canzone – ore 21.30 Proiezione film Senso, regia Luchino Visconti (1954) con Alida Valli.

ore 20.15 Senso dalla novella di Camillo Boito (reading) – ore 20.45 Vida spettacolo dal vivo di teatro canzone – ore 21.30 Proiezione film Senso, regia Luchino Visconti (1954) con Alida Valli. lunedì 14 agosto ore 20.30 Concerto dell’Orchestra Mosaika Combo – ore 21,30 video intervista all’attore Mariano Rigillo (tra gli interpreti del film) e a seguire proiezione film Metello dal romanzo di Vasco Pratolini regia Mauro Bolognini (1970) con Massimo Ranieri, Lucia Bosè, Ottavia Piccolo, Mariano Rigillo, Gabriele Lavia.

ore 20.30 Concerto dell’Orchestra Mosaika Combo – ore 21,30 video intervista all’attore Mariano Rigillo (tra gli interpreti del film) e a seguire proiezione film Metello dal romanzo di Vasco Pratolini regia Mauro Bolognini (1970) con Massimo Ranieri, Lucia Bosè, Ottavia Piccolo, Mariano Rigillo, Gabriele Lavia. martedì 15 agosto ore 20.45 Concerto del pianista Andrea Cortelazzo – ore 21.20 Proiezione film Molto rumore per nulla da Shakespeare regia Kenneth Branagh (1993) con Kenneth Branagh, Emma Thompson, Danzel Washington, Keanu Reeves, Michael Keaton – ore 23.20 Proiezione film Assassinio sull’Orient Express dal testo di Agatha Christie, regia Kenneth Branagh (2017) con Kenneth Branagh, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz.

Tutti i film sono introdotti dal critico cinematografico Giancarlo Beltrame. La location potrà essere raggiunta comodamente con la funicolare o con la scala panoramica incastonata tra le case a lato del Teatro Romano per un impatto green sull’ambiente (le persone con disabilità potranno naturalmente salire con l’auto).

Il 31 agosto dello scorso anno il progetto Teodorico Summer Fest 2022 ha ricevuto il premio Green Planet Movie Award all'Hotel Excelsior del Lido di Venezia, nell'ambito della 79a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica con la seguente motivazione: «Per l'impegno alla promozione dei valori della Sostenibilità e della Responsabilità Sociale, dimostrato nella realizzazione di un Festival attento a mettere in evidenza quanto l'Armonia sia alla base della 'buona' musica e quanto lo sia anche alla base di un corretto e sostenibile rapporto Uomo-Ambiente».

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Info: