SmogMagica: appuntamento a Villa Albertini per un intenso omaggio a Le Orme e PFM

Appuntamento con gli “SmogMagica” per un intenso ed entusiasmante concerto tributo a “Le Orme” e “PFM”. La band, capitanata da Marco Soave, presenterà le canzoni più note delle due band, unitamente ad alcune chicche di particolare pregio, venerdì 11 agosto, presso Villa Albertini, ad Arbizzano di Negrar.

Un invito, quindi, per gli amanti del progressive a tuffarsi in quell’affascinante genere musicale che, dal 1971 al 1981, visse il periodo di maggiore fermento. “Los Angeles”, “Sguardo verso il cielo”, “Amico di ieri”, “Verità nascoste”, “Cemento armato” delle Orme e “Come ti va”, “Maestro della voce”, “La carrozza di Hans”, “È festa”, “Impressioni di settembre” della Premiata Forneria Marconi, sono solo alcuni tra gli intramontabili brani che animeranno le oltre due ore di concerto.

«Il progetto è nato nel 2018», esordisce Marco Soave, cantante del gruppo «per coronare la passione di un gruppo di musicisti, unitamente al desiderio di far conoscere ai giovani la straordinaria leggenda di due band italiane che, per la loro intensità musicale, sono arrivate anche oltreoceano, e ancora oggi sono in grado di affascinare la generazione che visse in prima persona quegli anni».

Si affianca a questo progetto Federico Martinelli, Presidente di Quinta Parete, nelle vesti di produttore e manager del gruppo: «si tratta di cultura musicale fatta di testi dal contenuto profondo, di variazioni di tonalità rapide e complesse, di quel fascino senza tempo che ha consacrato il “prog” fino a farlo considerare “musica colta”. In concerto si vivrà lo stesso sapore dell’epoca: influenze sinfoniche, temi musicali estesi, complesse orchestrazioni e contaminazioni melodiche». A tal proposito – continua Martinelli – «grazie alle composizioni del batterista Alberto Bonazzi e ai testi di Marco Soave, la band sta lavorando a un proprio album in vero stile progressive a testimonianza che questo genere vuole ancora ruggire».

Gli “Smog” sono oggi conosciuti come una della band più apprezzate in riferimento al genere tant’è che le stesse “Orme” li coinvolgeranno in occasione di alcune data nel Nord Italia. Oltre a Marco Soave sul palco saliranno Alberto Bonazzi (batteria), Alberto Baro Molesini (basso), Juri Pin (chitarra), Paolo Zanella (tastiere), Daniela Favaretto (cori).

Prevendite presso eventbrite.it digitando “SmogMagica” o al numero 349 6171250.

SmogMagica - Foto sul palco del Teatro Camploy via ufficio stampa