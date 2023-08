Musica live, mercatini e divertimento: torna il Malcesine Blues Festival 

Nato nel 2009 il festival è tutt’ora organizzato dall’associazione culturale Onde Sonore con il patrocinio del Comune di Malcesine, nella ormai consueta formula di spettacoli live dalle ore 18.30 presso il palco principale ai Giardini Comunali P.M. Casella e buskers nel centro storico di Malcesine durante l’intera giornata.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

Collocato in uno fra i contesti urbani più belli del lago di Garda, il “Malcesine Blues Festival” si è da subito caratterizzato per il forte legame tra la musica e il paese: i live set itineranti nelle vie antiche del paese e nelle piazze sono tra gli appuntamenti imperdibili dell’estate musicale nella provincia di Verona.

Il festival si rinnova costantemente e si ripropone come una vera festa della musica blues e tante piccole esibizioni itineranti capaci di coinvolgere il pubblico in ogni luogo, il tutto rigorosamente gratuito. Luogo di crescita musicale, ha portato alla nascita non solo di nuove amicizie, ma anche di collaborazioni consolidatesi negli anni. Molti i musicisti protagonisti come artisti di strada negli anni, han visto, in seguito, la possibilità di approdare al palco principale, facendosi conoscere ed apprezzare dal pubblico e dall’organizzazione.

Il primo ad esibirsi sul palco quest’anno sarà il one man band Cek Franceschetti. Le prime partecipazioni al festival lo han spesso visto nei vicoletti del centro storico come busker. Bluesman autentico, schietto e semplice, dagli anni 90 calca i palchi di mezza Europa con puntate anche negli USA. “Sarneghera Stomp” è il suo ultimo lavoro da solista: prende il nome dai violenti temporali che nascono all’improvviso con venti impetuosi, allagamenti di strade, alberi sradicati e tetti scoperchiati, che partono da Sarnico e risalgono tutto il Lago di Iseo. On the road è il suo modo di vivere, la sua musica ne riflette il sapore.

Seguiranno i Kris Blues Caravan, per un blues divertente “alla portata di tutti”. Di lunga esperienza nel mondo del blues, Kris e Ivan Furlanetto creano una coinvolgente proposta musicale, anche, e soprattutto, per chi non è del tutto avvezzo a questo genere. Il progetto unisce musicisti di stili diversi, creando una storia da raccontare, per offrire un vero e proprio viaggio attraverso i suoni del blues.

A chiusura dell’evento: LeBron Johnson con Andra Pititto alla chitarra, Alberto Pavesi alla batteria, Paolo Mazzardi alle tastiere e Davide Medicina al basso. Nuovo volto della black music in Italia, LeBron Johnson è un cantante dalla voce potente e raffinata al tempo stesso, con una timbrica calda e suadente. Originario della Nigeria, è da sempre attratto dal soul, in tutte le sue derivazioni. Dal recente sodalizio con Andy Pitt, ne nasce un progetto particolarmente interessante che unisce un soul moderno fatto di sonorità nuove ed un chitarrismo di matrice prettamente blues per un sound intendo intriso di groove e feeling

L’evento totalmente gratuito, realizzato attraverso il sostegno economico del Comune di Malcesine, vedrà anche la partecipazione di diversi musicisti che si esibiranno in set acustici nei pittoreschi angoli dell’antico borgo medioevale mentre accanto all’area dei concerti sarà allestito un mercatino di artigianato, riciclo e vintage.

Il programma

Sabato 12 agosto dalle ore 18.30 presso i Giardini Comunali:

Cek Franceschetti

Kris Blues Caravan

LeBron Jhonson

informazioni e contatti

Locandina Malcesine Blues Festival 2023 via ufficio stampa OndeSonore