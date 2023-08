Al Castello scaligero di Malcesine arriva "Lago di Garda in Love"

San Valentino si festeggia anche d’estate sulle rive del Benaco con Lago di Garda in Love, decine di iniziative romantiche in programma dal 10 al 15 agosto 2023 per tutti coloro che desiderano festeggiare l’amore con grandi classici o proposte innovative.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

Il fil rouge del progetto, organizzato da PromoE20, collegherà Malcesine con i Comuni di Brenzone sul Garda, Torri del Benaco, Bardolino, San Zeno di Montagna, Lazise, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio più le località ospiti di Innsbruck, Soave, Jesolo e Montagnana.

La manifestazione prenderà il via il 10 agosto alle 19.30 al Castello Scaligero di Malcesine. Alle 19.30 inaugurazione ufficiale alla presenza delle Autorità di tutti i Comuni aderenti a Lago di Garda in Love - Un’estate d’amore. Al taglio del nastro seguirà alle 20.30 "Les Montgolfieres", una parata festosa con pittoreschi personaggi issati su trampoli e coreografiche strutture a forma di mongolfiera che animeranno le vie del centro storico. Uno spettacolo itinerante ispirato al Giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne. Ai giardini Padre Mario Casella seguirà, alle 21.30, uno spettacolo di magia.

Nella settimana dell’amore in programma anche il Malcesine Blues Festival (12 agosto, ore 18.30 nell’area verde Padre Maria Casella, organizzato dall'associazione Onde Sonore) e lo spettacolo pirotecnico di Ferragosto sul lungolago.

Conferenza stampa Lago di Garda in Love / foto ufficio stampa Comune di Malcesine