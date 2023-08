A Verona torna l'Antica sagra dell'Assunta

A Verona è in programma l'Antica sagra dell'Assunta che si terrà in via Lazzaretto, dall'11 al 16 agosto 2023, presso il quartiere di Porto San Pancrazio destra Adige.

Anche quest'anno l'associazione Pro Loco Lazzaretto con il patrocinio del Comune di Verona settima circoscrizione, organizza l'antica Sagra dell'Assunta. Come nelle passate edizioni la festa verrà allestita all'incrocio tra via Lazzaretto e via ponte San Pancrazio. La festa avrà inizio venerdì 11 agosto con una serata di ballo latino-americano con "Fiesta Mania", proseguirà sabato 12 di disco music anni 70/80/90 animata da "DJ Pina", domenica 13 serata di ballo liscio con l'orchestra "Jolanda Band", lunedì 14 serata cubana con gli "Esquina Caliente"", martedì 15 "the Blues Brother showtime" con The free spirits band e per terminare mercoledì 16 agosto con i "Long Time" e DJ Renato con balli di gruppo.

La Sagra dell'Assunta di San Pancrazio destra Adige è un'occasione d'incontro per la popolazione di Porto San Pancrazio e dei quartieri limitrofi godendo del refrigerio serale della campagna e gustando pietanze preparate con cura e attenzione. Anche quest'anno ci sarà la possibilità di consumare anche un menù certificato senza glutine e senza lattosio grazie alla collaborazione con "Gusto Libero senzaglutine" "Gli Imperfetti solidali bijoux" e altri prodotti artigianali prodotti da alcuni volontari del quartiere verranno esposti e il ricavato donato in beneficenza, ci saranno inoltre giochi per grandi e bambini grazie ad "Adami Tecnica Biliardi" Ricordiamo anche che nel pomeriggio della festa dell'Assunta (15 agosto) dalle ore 17 si terranno i giochi per bambini con la tradizionale "rottura delle pignatte".

Le Sante Messe verranno celebrate nel campo sagra nei giorni domenica 13 e martedì 15 agosto alle ore 9. Come ogni anno, i volontari vi aspettano numerosi per trascorrere serate in un clima di festa e condivisione!