"Una voce, una fisarmonica", Antonella Ruggiero in concerto a Bosco Chiesanuova

Nuovo appuntamento del calendario di eventi dedicato al 125esimo di fondazione della Cassa Rurale Vallagarina guidata dal presidente Maurizio Maffei e dal direttore generale Giuliano Deimichei. Venerdì 11 agosto alle ore 21 la piazza della Chiesa di Bosco Chiesanuova ospiterà il concerto “Una voce, una fisarmonica” con Antonella Ruggiero e Renzo Ruggieri, organizzato in collaborazione con il Comune della località della provincia di Verona. In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Vittoria.

«Lo spettacolo – ricordano i vertici della Cassa Rurale Vallagarina – è stato pensato, progettato e proposto per offrire alle comunità locali, da sempre riferimento per l’istituto di credito cooperativo, momenti di riflessione, emozione e condivisione, nel rispetto delle tradizioni e dei valori che caratterizzano l’agire quotidiano della banca della comunità dal 1898, quando questa realtà e questa esperienza del credito cooperativo mossero il primo passo».

Altro appuntamento con le sette note è in calendario il 24 settembre a Caprino Veronese, con lo spettacolo "Le 8 stagioni", un affascinante viaggio nel tempo della storia della musica, partendo dalle splendide composizioni barocche di Vivaldi, per arrivare al tango appassionato di Astor Piazzolla. Un evento che celebra il ciclo della natura e sottolinea l'importanza che riveste per l'umanità.

Locandina spettacolo ANTONELLA RUGGIERO via ufficio stampa Cassa Rurale Vallagarina