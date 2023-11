Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 10 al 12 novembre 2023

Ancora un weekend ricchissimo di eventi interessanti a Verona e in provincia. Vediamo di seguito tutte le migliori iniziative in programma dal 10 al 12 novembre 2023.

L'EVENTO TOP

Fieracavalli

Fieracavalli è in programma a Verona dal 9 al 12 novembre e si presenta al pubblico con un palinsesto di appuntamenti sportivi capaci di affascinare non solo professionisti del settore, ma anche appassionati e curiosi. Grande attesa per la ventiduesima edizione di "Jumping Verona", l’unica tappa italiana della Longines FEI Jumping World CupTM, che culminerà nel Gran Premio CSI5*-W di domenica 12 novembre, dove i migliori binomi al mondo si sfideranno per conquistare la quarta tappa della Western European League di Coppa del Mondo.

MANIFESTAZIONI

Fiera del Bollito con la pearà e sapori d’autunno

Torna la Fiera del Bollito con la pearà e sapori d’autunno di Isola della Scala, dal 9 al 26 novembre. Un appuntamento sempre più amato dei veronesi e non solo, che vede protagonisti i piatti tipici della tradizione veronese, il bollito con la pearà e le tante specialità della cucina autunnale. Protagoniste saranno le macellerie: Miglioranza Carni, il Macellologo e Amato Carni.

Castagnata di San Martino

A Verona la tradizionale Castagnata di San Martino, per trascorrere un pomeriggio danzante in compagnia presso il Centro di Comunità di via Velino, 22. L'evento si terrà sabato 11 novembre e promette un'esperienza festosa all'insegna della convivialità e della gioia.

Villaggio di Natale Flover

Torna a Bussolengo il Villaggio di Natale Flover, il luogo più magico al mondo, un posto senza tempo che scalda il cuore, riaccende le tradizioni, fa risuonare l’aria dei sogni che sono nostri fin da quando siamo bambini. Da sabato 4 novembre, fino a domenica 7 gennaio, il Villaggio di Natale rimarrà aperto tutti giorni.

Passeggiata e castagnata a San Felice Extra

Domenica 12 novembre "Io cammino Felice" organizza una bella e semplice camminata nei dintorni di San Felice Extra. Il clou della proposta sarà alle ore 16 per la grande castagnata. I bracieri, un bicchiere di buon vino e le crepes dolci vi faranno trascorrere un momento di allegria nel pomeriggio.

Festa di San Martino Vescovo

Food Truck, musica e tante iniziative,anche per i più piccoli, con le associazioni e i comitati civici. E in Piazzale Fallaci c'è anche il Luna Park. San Martino Buon Albergo fino al 12 novembre celebra il proprio patrono San Martino Vescovo con un programma ricco di eventi e iniziative per coinvolgere e far divertire il pubblico di tutte le età.

Fogo, Castagne e Vin Brulé

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 novembre sono i giorni scelti dall’associazione Ayma per la realizzazione di Fogo, Castagne e Vin Brulé a Bussolengo. Un fine settimana dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, un modo per coinvolgere giovani e famiglie tramite una grande castagnata.

Una sirena e un tritone al Gardaland Sea Life Aquarium

Gardaland Sea Life Aquarium propone quattro nuovi appuntamenti dedicati alla scoperta e all’importanza dell’ambiente marino con due ospiti d’onore: una meravigliosa sirena e, da quest’anno, anche un audace tritone. A partire da sabato 11 novembre e per tutti i sabati consecutivi, ininterrottamente fino al 2 dicembre gli ospiti di Gardaland Sea Life Aquarium potranno incontrare due delle creature mitologiche marine più raffigurate, decantate e narrate in storie, libri e leggende, in ogni angolo del mondo.

MUSICA

Pierino e il lupo

Sul palcoscenico del Teatro Ristori di Verona è in arrivo un altro, imperdibile, appuntamento per famiglie. Domenica 12 novembre la celeberrima opera russa di Sergej Prokof’ev "Pierino e il lupo" prenderà vita grazie ad una proficua collaborazione tra l’orchestra I Virtuosi Italiani e il Liceo Coreutico dell’educandato Agli Angeli, unico Istituto specializzato statale nel Veneto.

Un’ora di musica: Schubert & Brahms

Il Quartetto Maffei, storico ensemble veronese, è pronto ad accogliervi domenica 12 novembre in Fucina Machiavelli per una matinée all'insegna della grande musica con due amatissime composizioni di Franz Schubert e Johannes Brahms.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, propone nel weekend:

Venerdì 10 novembre - Barionda (Jazz): Scaturito da un’idea di Helga Plankensteiner, eccellente sassofonista altoatesina, Barionda concentra nel proprio nome il senso del progetto: il sax baritono come protagonista, il caos chiassoso ma ordinato di una baraonda e una vigorosa onda musicale, con quattro sassofoni baritoni e ben due batterie.

Domenica 12 novembre - Riccardo Pettinà 4et (Jazz): Il quartetto, formato da promettenti jazzisti della scena nazionale, si propone di sviluppare e rielaborare un repertorio basato sulle indimenticabili composizioni dei grandi songwriter americani: da Cole Porter, Kurt Weill a Jerome Kern, Duke Ellington e molti altri.

Bob Sinclar

Uno dei nomi più iconici della musica house internazionale, Bob Sinclar, sarà alle Gallerie Mercatali di Verona (in occasione di Fieracavalli) sabato 11 novembre. Bob Sinclar, noto per i suoi successi mondiali e il suo talento unico nel far ballare le masse, sarà l'ospite speciale di questa straordinaria serata. Con una carriera che abbraccia decenni di musica e una serie di hit indimenticabili, il suo set promette di trasportare il pubblico in una notte di puro divertimento e emozioni.

TEATRO

Il caso Kaufmann

Al Nuovo di Verona per la rassegna Grande Teatro va in scena fino a domenica 12 novembre "Il caso Kaufmann", di Giovanni Grasso con interpreti Franco Branciaroli, Graziano Piazza, Viola Graziosi, Franca Penone, Piergiorgio Fasolo, Alessandro Albertin e Andrea Bonella.

Teatrottanta dance party

Al teatro Modus venerdì 10 e sabato 11 novembre va in scena lo spettacolo di e con Andrea Castelletti "Teatrottanta dance party", prodotto da Modus per il suo gruppo professionistico Orti Erranti Teatro. Un esperimento teatrale del tutto originale, con un attore che è un dj, uno spettacolo teatrale che è una festa dove la gente balla.

Girotondo

Domenica 12 novembre, doppio spettacolo al Cinema Teatro Rizza di Verona per l’associazione Simpario, che festeggia i suoi primi dieci anni con un grande classico del teatro di prosa: "Girotondo" del viennese Arthur Schnitzler, da fine ‘800 ad oggi, non cessa di pungere e far discutere il pubblico. L’atto unico è proposto in due repliche alle 16 e alle 21.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

The Marvels - «Film diretto da Nia DaCosta, è il sequel di Captain Marvel e vede l'eroina Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson) fronteggiare una nuova minaccia, anche se questa volta non sarà sola. Accanto a lei, infatti, ci saranno altri supereroi pronti ad affrontare i villains». Regia: Nia DaCosta.

MOSTRE

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

TOMORROWS - Notes on the future of the Earth

In un mondo che sempre più si interroga sugli effetti della globalizzazione, della crisi ambientale e, in generale, dell’impatto dell’uomo sul pianeta, quali sono gli scenari possibili o impossibili che ci aspettano? Il progetto "TOMORROWS – Notes on the future of the Earth", a cura di Jessica Bianchera e Marta Ferretti, mette in mostra dal 14 ottobre al 12 novembre 2023, negli spazi di Castel San Pietro a Verona, la riflessione di sei artisti contemporanei sul presente e sul futuro della Terra: Sophia Al Maria, Mo Kong, il collettivo SITESIZE, Jonas Staal, Natália Trejbalová e Driant Zeneli.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 3 marzo 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Due mostre e un convegno dedicati a Olivetti: "Dal Belpaese allo Spazio, l’informatica italiana"

Da sempre l’eccellenza italiana è conosciuta nel mondo e sono tanti i personaggi che si sono distinti in diversi ambiti: dalla scienza alla cultura, dall’arte alla tecnologia. Tra questi pionieri c’è di certo Camillo Olivetti inventore, artigiano, fondatore dell'impresa che il figlio Adriano ha consegnato al mito e alla storia. Alla famiglia Olivetti, il Centro "Cultura di impresa" del dipartimento di Management e il museo di Storia dell’informatica del dipartimento di Informatica dell'università di Verona dedicano due mostre e una tavola rotonda in programma nel mese di novembre.

The Space Between Us - Artists for Pride

Il progetto "The Space Between Us - Artists for Pride", visitabile a Verona dal 12 ottobre al 17 dicembre presso Spazio H83, nasce dalla collaborazione tra l'associazione di promozione sociale In Habitat e il collettivo artistico Artists for Pride. Si tratta della prima iniziativa congiunta, volta a sensibilizzare il pubblico su tematiche legate alla queer culture. Il nucleo concettuale della mostra ruota attorno al dialogo profondo tra le opere d'arte e il pubblico. L'ottica del gioco, della relazione con lo spazio e con "l’altro" sono l’essenza del progetto.

Verona: case, vicoli, corti rurali e paesaggi campestri nell’anima di Ulderico Marotto

Verona e il suo territorio attraverso i colori e le tonalità degli acquerelli di Ulderico Marotto. Da sabato 21 ottobre a domenica 26 novembre in Sala Renato Birolli in via Macello si potrà visitare gratuitamente la mostra "Verona: case, vicoli, corti rurali e paesaggi campestri nell’anima di Ulderico Marotto" organizzata dall’Associazione Culturale Quinta Parete con la collaborazione della prima circoscrizione.

Lo stesso cielo, ogni notte

Kromya Art Gallery Verona presenta, dal 6 ottobre al 2 dicembre 2023, "Lo stesso cielo, ogni notte", prima personale di Luca Marignoni, a cura di Luca Massimo Barbero. La poetica di Luca Marignoni (Cles, Trento, 1989) si concentra sul tema del limite, inteso come orizzonte fra il visibile e l’invisibile, ma anche come opportunità per immaginare un altrove nel quale la mente possa espandersi senza barriere. Lavorando prevalentemente per sottrazione, l’artista evoca una profondità che va oltre la superficie stessa, dove ciò che sarebbe invisibile sotto il bagliore diretto dello sguardo vibra infine a fuoco.

Mostra fotografica Travel tales award 2022

Dall'11 settembre e fino al 30 novembre 2023 presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex UTAP) in via Bramante 15 a Verona, ritorna l’iniziativa di portare arte e bellezza negli ambienti dedicati alla cura. Negli spazi dello studio potrete ammirare le fotografie di viaggio del concorso: "TTA World Pics".