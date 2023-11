A Verona torna Fieracavalli

Fieracavalli è ai blocchi di partenza della sua 125aedizione, in programma a Verona dal 9 al 12 novembre, e si presenta al pubblico con un palinsesto di appuntamenti sportivi capaci di affascinare non solo professionisti del settore, ma anche appassionati e curiosi. Grande attesa per la ventiduesima edizione di Jumping Verona, l’unica tappa italiana della Longines FEI Jumping World CupTM, che culminerà nel Gran Premio CSI5*-W di domenica 12 novembre, dove i migliori binomi al mondo si sfideranno – nel ring del Padiglione 8 - per conquistare la quarta tappa della Western European League di Coppa del Mondo.

Lo stesso terreno di gara del Gotha del Salto Ostacoli internazionale sarà anche il palcoscenico per le finali dell’Italian Champions Tour, il circuito a squadre targato Fieracavalli e Regione Siciliana, che arriva a Verona dopo quattro intense tappe in altrettante regioni italiane. Il Padiglione 8, infine, ospiterà anche lo special event della manifestazione scaligera: il 125x125 Gran Premio Fieracavalli che vedrà impegnati i 125 migliori binomi nazionali. Le giovani promesse di domani sono, invece, protagoniste assolute dei quattro giorni di gare in programma all’Arena FISE (Padiglione 5). I più promettenti talenti del Salto Ostacoli italiano, infatti, saranno impegnati nelle competizioni del Progetto Sport, del Master Sport, del Trofeo Pony, della Coppa dei Campioni Pony, della Coppa Gold Champions e, per finire, della Coppa delle Regioni Pony.

Appuntamento immancabile, domenica 12 novembre, con il Gran Premio delle Regioni Under 21 che assegnerà il titolo alla squadra regionale che riuscirà a concludere i due percorsi di gara con il minor numero di penalità e nel minor tempo possibile. Dalla monta inglese si passa a quella americana con il Westernshow: due interi padiglioni dedicati alle più importanti competizioni a stelle e strisce. Si parte dagli Speed Events del Padiglione 11 che vedranno sfidarsi oltre 350 concorrenti – provenienti da tutta Europa – in gare di Pole Bending e Barrel Racing. Grazie alla National Barrel Horse Association Italia (NBHA), infatti, Fieracavalli ospiterà il Campionato Europeo Open, Youth e Junior, Juvenile, Futury e Champion of Champions di Barrel Racing, oltre al Campionato Europeo Open, Youth e Junior, Futury e Champion of Champions di Pole Bending.

Il Padiglione 12, invece, ospiterà l’Associazione Italiana Quarter Horse (AIQH) che, in collaborazione con l’American Quarter Horse Association (AQHA), metterà in mostra i migliori soggetti allevati in Italia delle tre razze americane - American Quarter Horse, Appaloosa e Paint Horse - oltre a organizzare competizioni di Ranch Riding. Il palinsesto, infine, si completa con gare di Gimkana Western e Gimkana English, con la segreteria organizzativa di SEFITALIA.

Enogastronomia con Alessandro Borghese, festone con Bob Sinclar

Ultimo, ma non per importanza, l’intrattenimento, capace di appassionare famiglie e curiosi al mondo di Fieracavalli, grazie a un palinsesto di eventi che popolano il giorno e la notte della manifestazione. Di giorno, al Padiglione 1, c’è l’Area Family che amplia l’area ludico-didattica con momenti di animazione, il tradizionale battesimo della sella e il battesimo del volteggio. Nell’area A, all’interno del ring di movimentazione ad anello, prendono vita il Bosco Didattico e la Fattoria Maggiorini, in area D va in scena un susseguirsi di eventi spettacolari e adrenalinici, mentre nelle aree centrali esterne della fiera trova spazio l’area food regionale. Proprio questa sarà protagonista della seconda edizione di “Sapori di razza”: il contest che premia il meglio della cucina, influenzata dalla cultura equestre, tra i food truck all’interno della fiera. Lo chef Alessandro Borghese sarà ancora una volta l’ospite d’eccezione di questa sfida che consegnerà, domenica 12 novembre, il premio, di pubblico e giuria, per "Sapori di razza best street food 2023" e per "Sapori di razza best look 2023".

Quando si spengono le luci dei padiglioni, si accendono i riflettori su ARTè, il Gala d’Oro di Fieracavalli, che quest’anno rende omaggio al cavallo (da sempre fedele compagno dell’uomo) e alle sue rappresentazioni artistiche, fatte rivivere grazie a 12 emozionanti esibizioni di artisti del calibro di Clemence Faivre, Carmine Pignataro, Giuseppe Cimarosa, Giulia Giona e dell’ospite d’onore, Santi Serra Camps. Fieracavalli, inoltre, per legare le celebrazioni dei 125 anni al suo costante impegno verso i più fragili, dedica le tre serate del gala a tre differenti tematiche di sostenibilità sociale e inclusività. La serata di giovedì affronterà il tema della violenza sulle donne (più che mai attuale), mentre il venerdì e il sabato sera vedranno protagoniste, rispettivamente, AGBD Associazione Sindrome di Down ONLUS e l’iniziativa Ri.Abilitiamoci dell’Associazione Progetto Islander Onlus, che quest’anno sarà dedicata ai bambini oncologici dell’Ospedale Regina Margherita di Torino.

Appuntamento imperdibile, infine, con Crazy Horse Night: una serata unica, in programma sabato 11 novembre a partire dalle 22 alle Gallerie Mercatali, con il Dj Set dell’artista internazionale Bob Sinclar.

L’appuntamento con il grande sport nazionale e internazionale è a Fieracavalli, dal 9 al 12 novembre.

Info: www.fieracavalli.it

Fieracavalli 2022 / Foto Ennevi via ufficio stampa Veronafiere