Al Tetro Modus torna "Teatrottanta dance party". Uno spettacolo che è una festa

Dopo l’entusiasmante successo e i ripetuti soldout durante la scorsa stagione teatrale, replica al teatro Modus di Piazza Orti di Spagna, venerdì 10 e sabato 11 ore 21 lo spettacolo di e con Andrea Castelletti “Teatrottanta dance party”, prodotto da Modus per il suo gruppo professionistico Orti Erranti Teatro.

Lo spettacolo si è proposto lo scorso febbraio come un esperimento teatrale del tutto originale, con un attore che è un dj, uno spettacolo teatrale che è una festa dove la gente balla. Uno spettacolo che oltre a smuovere gli animi, come dovrebbe essere sempre a teatro, ha saputo smuovere anche i corpi. Un evento insolito che sa coniugare, come è proprio ed esclusivo del teatro, un momento aggregativo con il divertimento personale e l’accrescimento culturale della collettività. In questo contesto teatrale si vuole ricreare quello spirito delle festine che si facevano in casa negli anni ’80. Per questo anche i partecipanti sono invitati (ma non è un obbligo) ad indossare abiti o accessori di quei mitici anni, rovistando tra i vecchi armadi o nel fondo dei cassetti, dove i ricordi sono rimasti insieme alle emozioni che portano con sé. Non è una serata danzante, bensì un vero e proprio spettacolo teatrale, basato su un racconto ambientato negli anni ’80 con riferimenti alla cultura e al costume di quell’epoca, dalla moda, ai modi di dire, dalle pubblicità alle musiche, dalle trasmissioni in TV ai film. Il tutto infarcito di canzoni rigorosamente anni 80 da ballare a tutto volume.

Questo riuscito esperimento teatrale vuole divertire e coinvolgere, invitando gli spettatori a diventare parte attiva dello spettacolo, per essere tutti insieme – attore e spettatori – i protagonisti della festa-spettacolo. Per ricordarci che il teatro deve la sua esistenza e la sua espressione d’essere alla compresenza di chi è in scena e di chi è in platea.

Prenotazione obbligatoria su modusverona.it, info al 392/3294967.