Una Notte Indimenticabile con Bob Sinclar: Il Re della Musica House alle Gallerie Mercatali di Verona

Uno dei nomi più iconici della musica house internazionale, Bob Sinclar, alle Gallerie Mercatali di Verona in occasione della Fiera Cavalli il 11 novembre 2023. Bob Sinclar, noto per i suoi successi mondiali e il suo talento unico nel far ballare le masse, sarà l'ospite speciale di questa straordinaria serata. Con una carriera che abbraccia decenni di musica e una serie di hit indimenticabili, il suo set promette di trasportare il pubblico in una notte di puro divertimento e emozioni.

La location, le Gallerie Mercatali di Verona, fornirà il palcoscenico perfetto per questa serata magica. L'evento sarà caratterizzato da una fusione di suoni e atmosfere che lasceranno il pubblico senza fiato. «Questa è un'opportunità unica per gli amanti della musica di Verona e oltre. - ha dichiarato Andrea Velardi , promoter dell'evento - Bob Sinclar è una leggenda vivente della musica house, e siamo entusiasti di portare la sua energia contagiosa e la sua musica coinvolgente alle Gallerie Mercatali».

La serata promette non solo un'esperienza musicale straordinaria, ma anche sorprese e dettagli speciali che renderanno l'evento ancora più memorabile. Dettagli dell'Evento: