Al Teatro Fucina Machiavelli "Un’ora di musica: Schubert & Brahms" 

Il Quartetto Maffei, storico ensemble veronese, è pronto ad accogliervi domenica 12 novembre alle 11 in Fucina Machiavelli per una matinée all'insegna della grande musica con due amatissime composizioni di Franz Schubert e Johannes Brahms.

Il gruppo è noto per la sua capacità espressiva, l'attenzione ai dettagli e ad ogni sfumatura della musica, il grande equilibrio e ricca tavolozza timbrica, arrivando a “suonare in quattro come uno strumento solo". Il pubblico può aspettarsi quindi una interessante interpretazione del Quartetto n. 14 in re minore D 810, notoriamente noto come "La morte e la fanciulla", una composizione profondamente commovente che esemplifica il genio e la profondità emotiva di Schubert.

Altro brano in programma l'op. 51 n. 1, uno dei soli tre quartetti scritti da Brahms che aveva un rapporto molto sofferto con questa formazione. Lo stile è severo, senza virtuosismi, dalla tensione quasi beethoveniana, ma interrotto da cadenze concitate che sovrastano i passaggi più dolci.

La matinée promette dunque di essere un viaggio coinvolgente attraverso l'eloquenza e la profondità di queste composizioni senza tempo.

I biglietti 12 euro intero e 10 euro ridotto sono acquistabili sul sito www.fucinaculturalemachiavelli.com oppure in biglietteria a partire da un’ora prima dell’evento, nel Teatro Fucina Machiavelli in via Madonna del Terraglio 10, Verona.

Quartetto Maffei / foto Elia Pinna via ufficio stampa Fucina Culturale Machiavelli