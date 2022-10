Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 20 al 22 ottobre 2022

Nuovo weekend con tanti eventi interessanti nel territorio veronese. Di seguito vediamo quali sono tutte le iniziative da non perdere dal 20 al 22 ottobre 2022.

L'EVENTO TOP

A San Zeno di Montagna la Festa delle castagne - Mostra Mercato del Marrone

Torna protagonista il Marrone di San Zeno Dop. L’omonima festa, giunta alla 19esima edizione, e la Festa delle castagne - Mostra Mercato del Marrone giunta alla 50esima edizione, si terranno a San Zeno di Montagna il 22 e 23 ottobre, dal 29 al 31 ottobre e nelle date dell’1, 5 e 6 novembre 2022. In tutti i giorni della festa in Piazza Schena ci sarà l’apertura del villaggio dei sapori con vendita del Marrone di San Zeno Dop e Birra Castanea. Si potranno degustare piatti tipici a base di castagne nel villaggio dei sapori e nei ristoranti del paese che aderiscono.

MANIFESTAZIONI

Oktobeerfest Nogara

Semplicemente il più pazzo Oktoberfest di Verona. Cucina bavarese, fiumi di birra in boccale e concerti imperdibili. Il secondo weekend di Oktobeerfest Nogara 2022 è in programma da giovedì 20 a sabato 22 ottobre 2022.

Rievocazione Storica Caprino-Spiazzi

La quinta edizione della "Rievocazione Storica Caprino-Spiazzi", manifestazione dedicata alle auto da corsa, si terrà domenica 23 ottobre sulla celebre salita ai piedi del Monte Baldo. La Rievocazione Storica Caprino-Spiazzi sarà aperta a tutte le tipologie di vetture costruite fino al 1992, sia stradali che in allestimento corsa.

Palio del Vino e dei Sapori

Il Palio del Vino e dei Sapori è in programma a Negrar di Valpolicella nelle giornate di sabato 22 ottobre e domenica 23 ottobre 2022. L’evento è organizzato in stretta collaborazione con le associazioni del territorio, per promuovere i prodotti enogastronomici della Valpolicella e nello stesso tempo di dare visibilità e creare una rete tra realtà del volontariato locale. Non mancherà un'offerta gastronomica di alta qualità con piatti della tradizione, per poter assaporare i gusti e sapori autunnali.

Gardaland Magic Halloween

Torna Gardaland Magic Halloween con i fantastici "Venerdì da paura", l’evento piu? spaventosamente divertente della stagione che quest’anno raggiunge la ventesima edizione e per l’occasione prolunga ulteriormente la sua durata. Gli appuntamenti continueranno anche tutti i sabati e domeniche del mese, quindi nel lungo weekend di Halloween, dal 29 ottobre all'1 novembre, e poi per l’ultimo weekend dell’evento il 5 e il 6 novembre.

Sagra dei marroni di San Rocco di Piegara

È in arrivo la Sagra dei marroni di San Rocco di Piegara il 23 ottobre 2022. Vendita e degustazione di marroni, escursioni, musica e folclore. Un evento per valorizzare i prodotti e il territorio della lessinia.

Un fine settimana con i rievocatori presso Forte Ardietti

Nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022 appuntamento da non perdere a Peschiera del Garda presso il Forte Ardietti, in occasione di un fine settimana ricco di eventi unici.

Fiera della Polenta

La Fiera della Polenta di Vigasio si svolge dal 6 al 23 ottobre 2022 come sempre all'insegna della qualità e della tradizione. La manifestazione si terrà presso gli impianti sportivi di via Alzeri.

MUSICA

Al Teatro Filarmonico la prima volta de "La Gioconda" di Ponchielli

Il melodramma più importante dell’Italia appena unificata, dopo i successi di Verdi e prima di quelli di Puccini, va in scena per la prima volta al Teatro Filarmonico il 23 ottobre in un nuovo allestimento coprodotto da sette teatri: capofila Verona, che propone per le grandi voci necessarie al titolo l’astro della giovanissima Monica Conesa, i tenori Angelo Villari e Samuele Simoncini, il villain di Angelo Veccia, diretti con Orchestra e Coro dal maestro Ommassini.

Concorso internazionale Elsa Respighi

Nel weekend dal 22 al 23 ottobre 2022 si svolgerà a Palazzo Verità-Poeta la settima edizione del "Concorso internazionale Elsa Respighi", dedicata alla figura della compositrice, cantante, scrittrice italiana Elsa Olivieri Sangiacomo Respighi, riservato a cantanti e pianisti italiani e stranieri in Duo cameristico "voce-pianoforte" dai 18-36 anni di età.

Pepe Nero Blues Band

La Pepe Nero Blues Band di Mantova arriva sabato sera, 22 ottobre alle ore 21, arriva alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar a portare la sua magia voodoo, grazie all’organizzazione artistica di Musica Viva con la sua presidente, Daniela "Dada" Benedini.

SmogMagica

Gli SmogMagica in concerto: omaggio a Orme e Pfm all’EsotericProAudio Theater di Villafranca di Verona il 21 ottobre 2022.

Quartetto Maffei

Sabato 22 ottobre concerto del Quartetto Maffei, storico ensemble veronese, per l'anticipazione sulla nuova edizione della rassegna "Un’ora di musica", anche quest’anno inserita nella stagione musicale di Fucina Culturale Machiavelli.

Musica live alle Cantine de l'Arena

I concerti del weekend al Club Il Giardino di Sona

VISITE GUIDATE

TEATRO

Frankenstin - Si può fare!

S?abato 22 ottobre 2022 alle ore 21 e d?omenica 23 ottobre 2022 alle ore 17, va in scena al Cinema Teatro Nuovo San Michele lo spettacolo "Frankenstin - Si può fare!", una delle commedie più amate in versione musical, tra personaggi grotteschi e situazioni esilaranti.

È tutta una farsa

Ai nastri di partenza la rassegna autunnale "Aria di Cultura", organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Valeggio sul Mincio in collaborazione con l’Associazione Pro Loco e la compagnia teatrale valeggiana ARegolaD’Arte. Si parte sabato 22 ottobre al Teatro Smeraldo con la commedia intitolata "È tutta una farsa", proposta dalla compagnia La Graticcia, nata dall’esperienza de La Barcaccia del compianto attore e regista Roberto Puliero.

Circo Italiano Fratelli Grioni

Fino al 23 ottobre 2022 in piazzale Vittorio Veneto a Bussolengo, il nuovo spettacolo dal vivo del Circo Italiano Fratelli Grioni con gli "Artisti della Televisione". In un ambiente gradevole o famigliare vi aspetta il Circo Italiano Grioni, con tanta musica e attrazioni circensi mozzafiato di unica tradizione italiana.

CINEMA

Believe Film Festival

Quinta edizione del Believe Film Festival, il primo festival nazionale di cortometraggi dei giovani per i giovani, che sabato 22 ottobre al Teatro Ristori decreterà i vincitori dell’ambita statuetta tra i dodici concorrenti finalisti, tutti di età compresa tra i 14 e i 24 anni.

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi si segnala:

Brado - «Un figlio che non voleva più avere niente a che fare con suo padre è costretto ad aiutarlo a mandare avanti il ranch di famiglia dopo che questi si è fratturato alcune ossa. I due si ritrovano per addestrare un cavallo recalcitrante e portarlo a vincere una competizione di cross-country, ma allo stesso tempo provano a sciogliere quel grumo di rabbia, ostilità, rancore, che ha impedito loro per tanto tempo di essere vicini». Regia: Kim Rossi Stuart.

«Un figlio che non voleva più avere niente a che fare con suo padre è costretto ad aiutarlo a mandare avanti il ranch di famiglia dopo che questi si è fratturato alcune ossa. I due si ritrovano per addestrare un cavallo recalcitrante e portarlo a vincere una competizione di cross-country, ma allo stesso tempo provano a sciogliere quel grumo di rabbia, ostilità, rancore, che ha impedito loro per tanto tempo di essere vicini». Regia: Kim Rossi Stuart. Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America - «Un omaggio a un regista fondamentale nel panorama cinematografico mondiale realizzato attraverso testimonianze inedite e il contributo della figlia, Raffaella Leone. Un ritratto che mira soprattutto a dimostrare quanto tuttora il cinema di Sergio Leone sia di ispirazione ai registi contemporanei». Regia: Francesco Zippel.

?MOSTRE

Verona e gli alpini raccontati dall’archivio comunale

Documenti, fotografie inedite, mappe antiche e registri militari. A Palazzo Barbieri dal 20 ottobre al 2 novembre un’esposizione temporanea racconta i 150 anni del corpo degli alpini e la sua relazione con la città. A partire dal 20 ottobre, dalle ore 10 alle 18, sarà possibile visitare, con ingresso gratuito nell’atrio del municipio, la mostra documentaria "Verona e gli alpini raccontati dall’archivio comunale". Cuore dell’esposizione, realizzata in occasione dei 150 anni del corpo degli Alpini, le relazioni che la città ha intessuto negli anni sia con il corpo militare che con l’Ana sezione di Verona.

Pagine Fossili

Il Museo di Storia Naturale ospita a partire dal 14 ottobre e fino al 10 novembre 2022 una mostra personale dedicata ad un ciclo di sculture realizzate dall’artista Pia Gazzola, in un percorso espositivo che si svolge in stretto dialogo con l’importante collezione dei fossili di Bolca. La mostra, dal titolo "Pagine Fossili", e? inserita all’interno del programma di eventi culturali organizzati dalla direzione dei Musei Civici che si svolgeranno in concomitanza con la 17esima edizione di ArtVerona.

The World of Banksy

Fa tappa a Verona fino al 30 ottobre 2022 il viaggio di Banksy nelle stazioni d’Italia con la mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience". Prossima fermata: la stazione di Porta Nuova. "The World of Banksy – The Immersive Experience" presenta l’artista britannico sotto una nuova luce, grazie ad un allestimento di oltre cento opere dello street artist più famoso al mondo sarà infatti possibile conoscere il personaggio nella sua totalità attraverso un’esperienza immersiva.

Fuori, nella terra dell'uomo

Realizzata in collaborazione con Urbs Picta in occasione della 17esima edizione di ArtVerona, la mostra "Fuori, nella terra dell'uomo", dal 14 ottobre 2022 al 23 gennaio 2023, riunisce dopo più di dieci anni due importanti collezioni storiche, quella di Fondazione Cariverona e quella del gruppo UniCredit, presentate attraverso la lente dell'artista-curatore Pietro Ruffo.

Nel Frattempo#3 – Meanwhile

Tele impossibili da tradurre in parole. Strutture di carta che si adattano ai luoghi che le accolgono. Colori berberi di tessuti e tappeti tra affreschi settecenteschi. Ottobre è il mese dell'arte contemporanea a Valeggio sul Mincio, dove ritorna "Nel Frattempo#3 – Meanwhile". L'esposizione è ideata dall'artista di fama internazionale Lucio Pozzi. Inaugurata il 6 ottobre, la mostra si potrà visitare nei fine settimana fino al 23 ottobre e si innesta come evento collaterale ad Artverona.

Artisti Filippinati

Dal 16 al 25 ottobre si svolgerà in Sala Birolli, in via Macello, la 20esima edizione della mostra "Artisti Filippinati". In mostra le opere di 13 artisti del quartiere, professionisti e amatori che sono nati, hanno vissuto o lavorato ai Filippini. La mostra si potrà visitare gratuitamente tutti i giorni.

I colori dell'anima

Si chiama "I colori dell'anima" la mostra personale di Athos Faccincani allestita nella Palazzina Storica di Piazza Catullo 1 a Peschiera del Garda dal 24 settembre al 31 dicembre.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.