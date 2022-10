Anteprima della nuova Stagione di Musica di Fucina Machiavelli con Bruno Canino e il Quartetto Maffei

Biglietto Intero 12 euro | Biglietto Ridotto (under 30-over 70) 10 euro

Questo sabato 22 ottobre sarà eccezionalmente a Verona il grande pianista Bruno Canino per un concerto insieme al Quartetto Maffei, storico ensemble veronese, regalando così un’anticipazione sulla nuova edizione della rassegna Un’ora di musica, anche quest’anno inserita nella stagione musicale di Fucina Machiavelli.

Bruno Canino, nato a Napoli, studia presso i conservatori di Napoli e di Milano e inizia poi una brillante carriera di concertista e camerista in tutto il mondo, durante la quale collabora con artisti come Cathy Berberian, Severino Gazzelloni, Itzhak Perlman, Salvatore Accardo, Uto Ughi, András Schiff e Viktoria Mullova (con la quale vince il Premio Edison nel 1980). È stato docente di pianoforte al conservatorio di Milano e alla Hochschule di Berna, ha diretto la sezione musica della Biennale di Venezia e tiene regolarmente corsi di perfezionamento nelle istituzioni musicali in tutto il mondo.

Nel concerto di sabato alle 17 presso il Teatro Fucina Machiavelli di via Madonna del Terraglio 10, il Maestro eseguirà, insieme al quartetto d’archi composto da Paola Gentilin, Marco Fasoli, Filippo Neri e Giancarlo Bussola, il Quintetto di Schumann op. 44 e il Quartetto op. 95 di Beethoven. A fine concerto, a tutti i partecipanti sarà offerto un brindisi per festeggiare l’inizio della stagione.

Acquistabili nella biglietteria del teatro da un’ora prima del concerto oppure online dal link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/prodotto/canino-quartetto-maffei/?.