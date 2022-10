Visita guidata al castello di Bevilacqua

Il Castello di Bevilacqua fu costruito nel 1336 da Guglielmo Bevilacqua. Fu concepito come fortezza per difendersi dai Carraresi e dagli Estensi.

Durante la Seconda guerra mondiale fu occupato dai tedeschi come Posto Comando. Dopo la fine del periodo bellico l’edificio divenne “Collegio San Davide” gestito dai salesiani che rimasero fino al 1966, quando, per lo scoppio di una caldaia, per la seconda volta nella sua storia il castello fu devastato dalle fiamme. Abbandonato da quest’ultimi fu ceduto a privati.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://eventi.venetosegreto.com/evento/il-castello-bevilacqua/.

Foto Facebook Relais Castello Bevilacqua