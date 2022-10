Visita guidata: "I non luoghi di Verona: il Tempio e la Stazione"

I non luoghi di Verona: il Tempio e la Stazione. Per gli antropologi i “non luoghi” sono spazi senza identità e senza storia, dove gli uomini che li attraversano non costruiscono relazioni. Autostrade, centri commerciali, sale d’aspetto, ascensori… Quasi un non luogo è l’unica chiesa parrocchiale della città chiamata “tempio”. Una definizione solenne e quasi pagana per una chiesa dimessa e decentrata. Una chiesa invisibile: fuori dai percorsi turistici, sconosciuta alla maggioranza dei Veronesi che non ci sono mai entrati. Il Tempio Votivo, alla stazione ferroviaria, è quasi un non luogo: esiste, ma pochissimi lo frequentano o lo notano.

Eppure il Tempio ha una storia interessante e racchiude qualche curiosità artistica. Si affaccia verso la dirimpettaia stazione, un non luogo per eccellenza, ma attraversata da 170 anni di storia. Dalle prime pensiline in legno ai magnifici mosaici che la decoravano negli anni ’30, dai bombardamenti della seconda guerra alla ricostruzione, fino agli ampliamenti più recenti… Scopriremo una porzione di città che molti attraversano, ma pochi notano.

Appuntamento ore 16 davanti al Tempio Votivo in Piazzale XXV aprile Costo: 10 euro