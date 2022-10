Musica live alle Cantine de l’Arena: il programma dei concerti dal 18 al 23 ottobre 2022

Lo scorso 11 ottobre 2022 la Music Brasserie ha riaperto i battenti per la nuova stagione live de Le Cantine de l’Arena. “Winter jazz festival”: così è stata chiamata la rassegna del martedì dedicata ai primi 6 appuntamenti della programmazione musicale 2022-23, interamente consacrata ai grandi nomi del jazz italiano e internazionale.

Dopo il trio di Mauro Ottolini, martedì 18 ottobre il festival spalanca le porte a Exit Four! capitanato dal mantovano Mauro Negri (“allievo prediletto del grande Henghel Gualdi”) ad oggi considerato uno tra i migliori clarinettisti e sassofonisti italiani. Talento precoce e in più occasioni premiato ancora giovanissimo in concorsi e referendum della critica, Mauro Negri non ha fatto negli anni che confermare le aspettative, con una carriera musicale che lo ha visto brillare, col suo linguaggio energico e personale, sia al clarinetto che al sax. Oltre alla ben nota pluriennale collaborazione con Enrico Rava, ha suonato e registrato con nomi tra i più rappresentativi del panorama jazzistico mondiale: Richard Galliano, Kenny Wheeler, Billy Cobham, Lee Konitz, Sal Nistico, Tony Scott, Paul Jeffrey, Eliot Zigmund, Jimmy Cobb, Gato Barbieri, Henri Texier, Natalie Cole, Enrico Pieranunzi, per citarne alcuni.

Al suo fianco Dario Carnovale, pianista dal virtuosismo vulcanico ma con uno spiccato senso del lirismo e della raffinatezza stilistica, capace di incantare o di travolgere con un’energia musicale assolutamente fuori dal comune. Curiosità del quartetto, il drumming “fuori dagli schemi” del russo Sasha Mashin, batterista jazz di rilievo in ambito internazionale, martedì sul palco delle Cantine per stupire il pubblico veronese. Prossimo appuntamento del “Winter Jazz Festival” martedì 25 ottobre ore 21 con “JIM SNIDERO 4et”

Martedì 18 ottobre (ore 21) il “Winter Jazz Festival” presenta EXIT FOUR! Con Mauro Negri, Dario Carnovale, Lorenzo Conte e Sasha Mashin. Venerdì 21 ottobre (ore 22) energia e… Funk & Soul Made in Italy con i RIDILLO. Sabato 22 ottobre, dalle ore 20, si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”. Domenica 23 ottobre (ore 19.30) happy-hour a tutto blues con MICHAEL DOTSON & The Mo Folks Band.

Il programma

Martedì 18 ottobre ore 21

“Winter Jazz Festival”

EXIT FOUR!

(Jazz)

Graditissimo ritorno a Le Cantine de l’Arena di Mauro Negri, uno dei maggiori esponenti del sax italiano, accompagnato in questo progetto dall’affascinante pianismo di Dario Carnovale, dal bassista Lorenzo Conte e da Sasha Mashin, talentuoso batterista di origine russa. Nato sull’onda di una “vecchia” amicizia tra Conte e Negri, da una stima reciproca e grandi collaborazioni tra i musicisti, questo nuovo straordinario quartetto propone composizioni originali e famosi standards del repertorio jazz americano. Grande interplay e alchimia musicale, per un sound davvero indimenticabile.

Venerdì 21 ottobre, ore 22

RIDILLO

(Funk & Soul Made in Italy)

Dopo l'uscita dell'album "30 anni suonati" pubblicato a gennaio 2022, tornano a Le Cantine de l’Arena i Ridillo nella loro storica formazione originale (Bengi Benati voce e chitarra, Alberto Benati keyboards e chitarra, Claudio Shiffer Zanoni tromba, Andrea Satomi Bertorelli keyboards, Paolo D’Errico basso, Alessandro Lugli batteria). Una nuova scaletta invernale (con una prima parte più Soul e la seconda super Funk), per festeggiare insieme i primi 30 anni di attività di questa energica band, all’insegna del miglior Funk & Soul Made in Italy!

Sabato 22 ottobre, ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC”

Sottofondo live di ottima musica “jazz-lounge” per un aperitivo, per la cena o semplicemente per la voglia di ascoltare del buon jazz in acustico.

Domenica 23 ottobre, ore 19.30

MICHAEL DOTSON & The MO FOLKS BAND

(Blues)

Imperdibile serata con Michael Dotson (chitarra e voce), nome di assoluto rilievo nel panorama blues di Chicago. Dotson (1957) è uno dei sideman più richiesti; infatti si è esibito nei più prestigiosi festival americani, in Europa, Giappone e Brasile, portando il blues in giro per il mondo intero. In questo concerto sarà accompagnato da una base ritmica tutta italiana con Luca Tonani al basso e Vincenzo Barattin alla batteria.

Informazioni al pubblico e prenotazioni: