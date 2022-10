Giornata delle ville venete: visita al giardino di Pojega di Negrar e degustazione vini della Valpolicella

Visita autonoma: 6 euro biglietto intero, 5 euro biglietto ridotto. Visita guidata con degustazione di 3 vini: 15 euro biglietto intero, 10 euro senior over 65, 7 euro fino a 17 anni. La visita guidata con degustazione si terrà alle ore 10.30 e alle ore 15.30

Vi immergerete nello storico e affascinante giardino di Pojega, ammirando, così, i suoi giochi di prospettiva, le architetture del XVIII secolo, le gallerie e le siepi verdi, nonché un originale teatro di verzura in perfetto stile greco, ancora in uso per spettacoli all’aperto.

Sarà possibile la visita in autonomia dalle ore 10 alle ore 17.30, mentre, se desiderate un’esperienza più immersiva, alle 10.30 e alle 15.30 potrete prendere parte alla visita guidata, con degustazione di 3 vini Guerrieri Rizzardi, prodotti dai vigneti circostanti: Valpolicella, Ripasso e Amarone. Potrete partecipare alla visita guidata con degustazione solo previa prenotazione.

Sabato 22 ottobre e domenica 23 ottobre 2022. Tutto il giorno dalle ore 10 alle ore 17.30, possibilità di visitare il giardino della villa. Alle ore 10.30 e alle ore 15.30 visita guidata con degustazione di vini.

