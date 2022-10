Il Circo Italiano Fratelli Grioni arriva a Bussolengo

Torna dopo due anni, dal 14 al 23 ottobre 2022 in piazzale Vittorio Veneto, il nuovo spettacolo dal vivo del Circo Italiano Fratelli Grioni con gli "Artisti della Televisione". In un ambiente gradevole o famigliare vi aspetta il Circo Italiano Grioni, con tanta musica e attrazioni circensi mozzafiato di unica tradizione italiana. Nel complesso lo spettacolo è lineare, curato, innovativo e vanta un alto livello tecnico. Il programma dello spettacolo viene arricchito da coreografie e grazie alla continua interazione con il pubblico, l'esperienza dello show del Circo Grioni è unica e indimenticabile.

I Giovani Artisti che hanno partecipato ad Italia’s Got Talent sono Luca Grioni – il quale si esibirà sull’adrenalinico rullo oscillante – e il fratello Matteo. Dopo due anni torna il Circo Grioni, il primo circo italiano che ha riaperto le tende agli spettatori dopo due anni di chiusura forzata a causa della pandemia. Bussolengo è anche la città che ospitò il Circo durante la pandemia. Ed è proprio in quest’occasione che la direzione vuole presentare ed inaugurare il nuovo tendone 2022 come ringraziamento. Ma non è finita qui. la direzione del Circo Grioni diffonderà varie promozioni che diffonderà in negozi, case, scuole e anche online, sui gruppi Facebook.

Il Circo è forse l’ultimo posto dove ancora oggi ci si può ritrovare e divertirsi con tutta la famiglia. Gli artisti tutti s’impegnano a presentare quasi 2 ore di puro divertimento con clown, giocolieri, equilibristi, acrobati lanciatori di pugnali, illusionisti, fantasisti e tante altre attrazioni.

Informazioni e prenotazioni

Ecco gli orari degli spettacoli: 14 ottobre ore 21.15, 15 ottobre ore 16.30, 16 ottobre ore 16.30, 17 ottobre ore 17.15, 20 ottobre ore 17.15, 21 ottobre ore 21.15, 22 ottobre ore 16.30 e domenica 23 ottobre ore 16.30.

Per ulteriori informazioni visitare il sito del circo Grioni (www.circogrioni.it) oppure la pagina Facebook.