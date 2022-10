Al Teatro Ristori torna il Believe Film Festival

Quinta edizione del Believe Film Festival, il primo festival nazionale di cortometraggi dei giovani per i giovani, che sabato 22 ottobre al Teatro Ristori decreterà i vincitori dell’ambita statuetta tra i dodici concorrenti finalisti, tutti di età compresa tra i 14 e i 24 anni. Anche quest’anno una giuria d’eccezione a giudicare i lavori giunti da tutta Italia per confrontarsi con il mondo professionistico della settima arte: tra i giurati la talentuosa Aurora Ruffino, lanciata al pubblico nel 2010 ne La solitudine dei numeri primi e protagonista di Bianca Come il Latte, Rossa Come il Sangue e di NOI che, come la serie originale This is us, sono distribuiti a livello internazionale da Disney Media and Entertainment Distribution. È anche la misteriosa sirena nel sorprendente progetto cinematografico Ninyo, ideato dal regista Gabriele Mainetti che, per Renault, porta sul grande schermo il primo short-film interattivo italiano.

Ad affiancarla nei lavori i registi Aldo Iuliano e Gaetano Morbioli, la giornalista Martina Barone e, come presidente di giuria, Gianluca Arnone, Direttore del Tertio Millennio Film Festival di Roma. Sei i premi che verranno assegnati: Premio per la selezione ufficiale, Premio per la sezione esordienti, Premio del pubblico, Premio delle scuole, Premio giovane attore e Premio giovane attrice. Una grandissima occasione per i giovani cineasti che quest’anno avranno un fitto programma di eventi a corollario della grande serata di gala finale di sabato: a partire dal pomeriggio di giovedì 20 con la visita della città di Verona e dell’Arena, fino alla cena in due ristoranti tipici di cucina veneta: l'Osteria Al Duca e il ristorante Giulietta & Romeo. Infatti, l’obiettivo del Festival è anche valorizzare le attività del territorio, facendo conoscere i locali storici della città.

Venerdì 21 ottobre speciale matinée dedicata alle scuole presso l’Auditorium della Gran Guardia, un innovativo format pensato per gli studenti delle scuole superiori, che potranno dialogare con i registi e approfondire le tematiche trattate dai cortometraggi in concorso. La mattinata si chiuderà con un momento di testimonianza e riflessione grazie alla presenza di quattro ragazzi ucraini provenienti dalla città di Mariupol, ospitati dall’associazione Believe APS che organizza il festival e grazie alla collaborazione con il centro umanitario Saving Lives: attraverso un breve video da loro realizzato, racconteranno la difficile situazione dell’attuale conflitto tra Ucraina e Russia e risponderanno alle domande degli studenti in sala.

Tra venerdì 21 e sabato 22 si terranno poi dei workshop con professionisti del settore, mentre la serata finale inizierà sabato 22 ottobre alle ore 17 con il red carpet dei concorrenti, seguito dalle proiezioni dei cortometraggi e dalla premiazione dei vincitori.

«È una grande emozione per noi vedere gli striscioni esposti sul Palazzo della Gran Guardia, segno che ormai manca davvero poco al via della quinta edizione del Festival», dice il Direttore Francesco Da Re. «Speriamo in una grande partecipazione della città alla serata al Teatro Ristori: è la cornice perfetta per valorizzare il lavoro di tanti giovani artisti da tutta Italia e di tanti giovani volontari che rendono possibile questo evento unico».

I biglietti sono disponibili sul sito www.believefilmfestival.it e potranno essere acquistati anche presso il rivenditore ufficiale La Piazzetta – sito in Via Colonnello Giovanni Fincato, 53/B a Verona. Il costo del biglietto è di 12 euro.