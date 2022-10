C'è "Aria di Cultura" a Valeggio sul Mincio: tutti gli spettacoli in programma al Teatro Smeraldo

Ai nastri di partenza la rassegna autunnale "Aria di Cultura", organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Valeggio sul Mincio in collaborazione con l’Associazione Pro Loco e la compagnia teatrale valeggiana ARegolaD’Arte. Quattro le serate in calendario all’insegna dello spettacolo e della musica, che andranno in scena al Teatro Smeraldo di Valeggio, sempre con inizio alle ore 21.

Il programma

Si parte sabato 22 ottobre, con la commedia intitolata "È tutta una farsa", proposta dalla compagnia La Graticcia, nata dall’esperienza de ‘La Barcaccia’ del compianto attore e regista Roberto Puliero. Una commedia tutta da gustare, dalla trama intricata e caratterizzata da personaggi a tratti surreali, che farà sentire gli spettatori liberi di ridere: di chi si prende troppo sul serio, di chi non si lascia andare, di tutte le problematiche quotidiane.

Il secondo appuntamento è fissato per sabato 12 novembre con "All’ombra dell’ultimo sole", iniziativa all’insegna delle musiche di Fabrizio De André, a cura di Gilberto Lamacchi.

Terza serata sabato 3 dicembre con la commedia "Duparún" della compagnia teatrale Estravagario.

Quarto appuntamento sabato 17 dicembre con la commedia "Piedi di Feltro" curata dalla compagnia di Valeggio ARegolaD’Arte. Il gran finale della kermesse è previsto durante le feste di Natale, con una bella sorpresa che sarà svelata nelle prossime settimane.

«Con "Aria di cultura" l’amministrazione comunale di Valeggio accende ancora una volta i riflettori sul tema della diffusione dei prodotti culturali, rendendoli accessibili a un pubblico variegato in un luogo di riferimento come il Teatro Smeraldo», afferma il sindaco Alessandro Gardoni. «Siamo orgogliosi e convinti che questa rassegna possa incontrare il favore dei cittadini valeggiani e non solo – dichiara il vicesindaco e assessore alla Cultura Marco Dal Forno –. La cultura è tra le forme più alte di impegno sociale, educazione civica e sviluppo di una solidarietà che contribuisce a consolidare i legami nella comunità». Serena Parolini, consigliera delegata alle Attività ed iniziative culturali, aggiunge: «Il nostro ringraziamento va a tutte le persone che hanno dato il loro contributo per mettere in calendario una serie di appuntamenti teatrali e musicali di qualità. Facendo squadra si raggiungono risultati importanti».

Il costo dei biglietti è di 8 euro intero e 6 euro ridotto. Per info e prenotazioni è possibile contattare l’Associazione Pro Loco Valeggio al numero 045 7951880 o all’indirizzo mail info@valeggio.com.