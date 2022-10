Da Mantova la Pepe Nero Blues Band in concerto alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar

La Pepe Nero Blues Band di Mantova arriva sabato sera (22 ottobre) alle ore 21 arriva alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar a portare la sua magia voodoo, grazie all’organizzazione artistica di Musica Viva con la sua presidente, Daniela «Dada» Benedini. La fusion tra i mantovani Marco Pasetto (voce e chitarra) e Giorgio «Cigno» Signoretti (chitarra) ed i veronesi Sebastiano Tognella (armonica e washboard), Almiro Comucci (basso) e Paolo Antoniazzi (batteria) ha dato vita a questa formazione, nata originariamente nel 1985 con il batterista Mauro Parma costretto a lasciare per unirsi all’equipe di «Ballando con le stelle» come strumentista ed arrangiatore della parte ritmica. Pasetto è titolare di Corte Nodari, socia di Confagricoltura Mantova, ma la sua grande passione per il canto ed il blues ha fatto di lui un genuino bluesman rurale, come gli originali che diedero vita a questo genere musicale.

Il «Cigno» Signoretti ha nelle dita una innata sapienza, che trasmette alle sei corde in simbiosi perfetta con i suoi stati d’animo. Nel suo album con Beppe Castellani, dedicato a Luigi Tenco, é facile leggere tra le righe la gioia e l’oscura guerra interiore, che caratterizzavano la personalità del cantautore genovese (in realtá di Cassine in Piemonte). La scelta di utilizzare due soli strumenti è riuscita a dilatare gli spazi d’espressione, che sarebbero stati compressi e banalizzati da una sezione ritmica tradizionale. Questo magnifico lavoro è solo uno dei tanti prodotti da Signoretti con svariate formazioni, ma é significativo per capire la poetica di questo grande chitarrista.

Comucci è un precursore italiano del blues con i Railroad e l’omonimo vinile del 1976 (Harmony), ma la sua carriera é lunga e piena di soddisfazioni. Oggi è anche il bassista dei Condors, come Paolo Antoniazzi, che é lo storico batterista dello stesso gruppo fin dai primissimi anni Sessanta. Tognella è uno specialista dello strumento principe della «musica del diavolo» e proviene dal Tea Spoon Quartet, con cui ha realizzato il cd «Lucky Rag». La Pepe Nero promette qualità e atmosfera per una serata di magia e divertimento.

Per prenotare tel. 333 2051319.