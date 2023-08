Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 18 al 20 agosto 2023

Nuovo weekend con tantissimi eventi da non perdere a Verona e in provincia. Di seguito vediamo i migliori appuntamenti in programma dal 18 al 20 agosto.

L'EVENTO TOP

Sagra dell’Anguria

A Bure torna la Sagra dell’Anguria e Festa dell’Assunta. Una festa imperdibile fino al 21 agosto, con cibi genuini e divertimento a ritmo di musica, tra un bicchiere di vino, un primo o un secondo piatto da leccarsi i baffi, il tutto in una location che non ha eguali.

MANIFESTAZIONI

Festa Grande Santa Viola

A Grezzana fino al 21 agosto è in programma la Festa Grande Santa Viola, con tanti appuntamenti tra solidarietà, animazione, ristorazione e spettacoli.

Movy Nights

La stagione di Movieland, il parco a tema cinematografico di Lazise, non è ancora terminata e ha riservato le ultime e scoppiettanti sorprese: dal 2 al 26 agosto il divertimento va avanti fino alle ore 23 con le Movy Nights. Ben 13 ore di allegria e intrattenimento con un ricchissimo programma di show e attrazioni.

Soffitte in Piazza

Per tutta l'estate e fino ad ottobre ritornano a Verona gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2023, dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro.

Conoscete l’Amarone della Valpolicella?

Il 19 e 20 agosto una passeggiata informale con il produttore: visita al vigneto e alla cantina Vogadori degustando i vini del territorio come Garganega, 100% Corvina, Raffaello, Amarone Grazie e Rita.

MUSICA

Jonas Kaufmann in Arena

Ritorna all’Arena di Verona per il 100° Opera Festival la star della lirica Jonas Kaufmann, dopo il successo come Radamès in Aida del 2022 e nel Gala che ha segnato il suo debutto in Anfiteatro nel 2021. Il tenore bavarese è infatti nuovamente protagonista del Gala in programma domenica 20 agosto, nel quale interpreta ruoli che l'hanno distinto sui palcoscenici più prestigiosi di tutto il mondo, come Otello, Andrea Chénier e Mario Cavaradossi nella Tosca di Puccini.

Presentazione di Radio Lessinia e doppio live

Sabato 19 agosto Radio Lessinia, in collaborazione con il Comune di Bosco Chiesanuova, organizza un evento di presentazione della nuova radio dell'altopiano veronese. Per l'occasione ci saranno due super concerti in Piazza della Chiesa a Bosco Chiesanuova, alle 17 e alle 20.30, insieme a Chanel Dilecta e Agorà band.

TEATRO

Teatro nei Cortili

Le compagnie amatoriali tornano in scena a Verona nei cortili per una lunga estate di spettacoli e divertimento. Dal 25 giugno fino al 6 settembre le rappresentazioni si susseguiranno sui palchi allestiti al Chiostro di S. Maria in Organo, Chiostro di S. Eufemia e Cortile Montanari.

Il piccolo principe

Ritorna nella bellissima cornice di Malga San Giorgio di Bosco Chiesanuova, a 1.600 metri, la rassegna teatrale per famiglie ideata e curata da Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio, in collaborazione con Comune di Bosco Chiesanuova e Malga Campolevà di Sotto. Domenica 20 agosto va in scena "Il piccolo principe", tratto dal libro di Antoine di Saint Exupery con Arianna Rolandi e Fabrizio Cadonà.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

I peggiori giorni - «Quattro episodi ambientati in altrettante occasioni speciali. La vigilia di Natale di un'ambiziosa deputata, che invita il segretario del suo partito insieme ai due litigiosi fratelli (Vigilia). Un ricco imprenditore fa volontariato alla cena dell'ultimo dell'anno di una mensa per poveri, dove incontra l'ex autista ingiustamente licenziato (Capodanno). Uno strano intreccio di passioni si scioglie proprio in occasione della festa degli innamorati (San Valentino). Una celebre conduttrice tv si scontra con la produzione del suo programma a proposito di un servizio sessista (8 marzo)». Regia: Massimiliano Bruno, Edoardo Leo.

«Quattro episodi ambientati in altrettante occasioni speciali. La vigilia di Natale di un'ambiziosa deputata, che invita il segretario del suo partito insieme ai due litigiosi fratelli (Vigilia). Un ricco imprenditore fa volontariato alla cena dell'ultimo dell'anno di una mensa per poveri, dove incontra l'ex autista ingiustamente licenziato (Capodanno). Uno strano intreccio di passioni si scioglie proprio in occasione della festa degli innamorati (San Valentino). Una celebre conduttrice tv si scontra con la produzione del suo programma a proposito di un servizio sessista (8 marzo)». Regia: Massimiliano Bruno, Edoardo Leo. Passages - «Una storia d'amore tra tre persone, nata dopo che il regista Tomas (Franz Rogowski) va a letto con una donna, l'insegnante Agathe (Adèle Exarchopoulos), l'ultimo giorno di riprese a Parigi». Regia: Ira Sachs.

MOSTRE

100 volte Callas. La Divina e Verona

La mostra "100 volte Callas. La Divina e Verona" conduce lo spettatore in quei primi anni leggendari documentati dalle foto di scena in Arena e soprattutto dai primi ritratti ufficiali dei due anni cruciali per la vita privata di Maria Callas, il 1947 e il 1949. Ad eseguire quei ritratti, due dei quali finora inediti, fu Filippo Tommasoli dell’omonimo studio fotografico e oggi, tre generazioni dopo, la mostra è curata dal nipote che ne porta lo stesso nome. L’esposizione, gratuita e aperta ogni giorno dalle 8.30 alle 20.30, è allestita fino al 30 agosto al piano terra del Palazzo della Gran Guardia, in Piazza Bra, nel foyer dell’auditorium con vista sull’Arena e un impianto che ricorda la struttura stessa del teatro.

100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce

La storia del Festival lirico areniano raccontata attraverso alcuni dei suoi manifesti originali. È quanto sarà esposto nell’originale mostra "100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce" in programma fino al 10 settembre 2023 al Museo Archeologico Nazionale di Verona. In esposizione 14 significativi manifesti originali del Festival lirico areniano di varie dimensioni, prestati dal Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso.

Nella luce del lago

Mostra di pittura di Fernando Pietròpoli a Malcesine. L’artista veronese Fernando Pietròpoli presenta a Malcesine - Palazzo dei Capitani, dal 7 al 20 agosto 2023, la mostra personale di pittura "Nella luce del lago". Vengono presentate le opere più recenti di stile lirico-astratto, informale materico e figurativo, molte delle quali in omaggio al lago di Garda.

Tre nuove mostre alla galleria Studio la Città

La galleria Studio la Città ospita fino al 16 settembre 2023 tre nuove mostre personali: Vincenzo Castella con "Affreschi e collezioni botaniche", Jacob Hashimoto con "Noise", Lucas Reiner con "A Requiem in Progress". Sono tre mostre accomunate da una lettura particolare della natura e della "quotidianità": le nuovissime opere su tela di Hashimoto tra natura e intelligenza artificiale, le foto in grande formato di Castella tra natura e affreschi rinascimentali, i reiterati alberi di Lucas Reiner in omaggio all’amico artista Lawrence Caroll.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

"Memorie dal Futuro" al castello scaligero di Malcesine

Il maestoso scenario del Castello Scaligero di Malcesine, borgo medievale affacciato sulla sponda veronese del lago di Garda, recentemente entrato nella lista de "I Borghi più belli d'Italia", dal 22 aprile al 29 ottobre 2023 accoglie le sculture e le installazioni degli artisti Katja Loher (Zurigo, 1979) e Dario Tironi (Bergamo, 1980), accomunati da una ricerca orientata a tematiche ambientali.

Segni diVINI

Dal 30 luglio al 27 agosto, presso Villa del Bene a Volargne, è allestita la mostra "Segni diVINI". La mostra è un dialogo tra moderno e contemporaneo, astrazione e figurazione, dall'artista surrealista Salvador Dalì, sino a Sergio Dangelo. Sono 38 gli artisti internazionali che si confrontano nello splendido complesso quattrocentesco, gioiello della Valdadige.

Romano Feltrin, mostra antologica, 1960 - 2023

Le sale del piano nobile dell’ottocentesco Palazzo Ederle, sede della Pro Loco a Caprino Veronese ospitano dal 28 luglio al 19 agosto, in occasione della 270° Fiera Montebaldina, l’antologica del pittore Romano Feltrin. "Romano Feltrin, mostra antologica, 1960 - 2023" è il titolo dell’esposizione, che narra il percorso artistico del pittore, nato a Verona nel 1932.