Visita guidata: "Shakespeare, un gentiluomo a Verona"

I mille volti di Shakespeare e la "sua" Verona come nessuno ve l'aveva mai raccontata prima! Della suo biografia non sappiamo quasi niente. Geniale, ma ignorante: così, in sintesi, per secoli si è preferito crederlo. Fino a quanto uno studioso americano, dopo avere viaggiato per 20 anni in Italia sulle tracce di poeta, ha pubblicato un libro definito "rivoluzionario" da altri studiosi shakespeariani, dal direttore Globe Theatre di Londra (dove recitò Shakespeare) e da tante autorità mondiali sul drammaturgo inglese.

Shakespeare venne in Italia, aveva un'ottima conoscenza delle città, del contesto storico che descrisse, parlava fluentemente italiano e, soprattutto, dell'Italia conosceva soprattutto il nord-est, e in maniera particolare Verona e Venezia, protagoniste di alcuni suoi capolavori. Qualcosa di più che un'ipotesi suggestiva. Le prove si troverebbero nei tanti dettagli che bisogna scoprire in "Romeo e Giulietta" e ne "I due gentiluomini di Verona", ambientati a Verona; nella veronese-milanese "Bisbetica domata", ma anche nelle veneziane "Otello" e "Il Mercante di Venezia". E pure in drammi e tragedie ambientati in Toscana e Sicilia si ritrovano particolari sorprendenti che rivelano una conoscenza, profonda e diretta, dell'Italia.

Il nostro tour vi offre un itinerario shakespeariano inedito, esclusivo e "rivoluzionario" come lo studio inglese su cui si basa. Costo: 10 euro. Dopo il grande successo delle originali visite su Dante veronese d'adozione, questo itinerario shakespeariano svelerà il misterioso e profondo legame di Verona e del Veneto con un altro grandissimo della letteratura mondiale.

