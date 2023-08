​All'Arena di Verona torna il "Re dei tenori" Jonas Kaufmann

Ritorna all’Arena di Verona per il 100° Opera Festival la star della lirica Jonas Kaufmann, dopo il successo come Radamès in Aida del 2022 e nel Gala che ha segnato il suo debutto in Anfiteatro nel 2021. Il tenore bavarese è infatti nuovamente protagonista del Gala in programma domenica 20 agosto alle ore 21, nel quale interpreta ruoli che l'hanno distinto sui palcoscenici più prestigiosi di tutto il mondo, come Otello, Andrea Chénier e Mario Cavaradossi nella Tosca di Puccini.

Una serata speciale che trascinerà il pubblico dalle più celebri pagine liriche fino al musical West Side Story di Leonard Bernstein e alle colonne sonore dei film come The Mission, composta da Ennio Morricone, e Gladiator, scritta da Hans Zimmer, alle quali Kaufmann dedicherà anche la sua prossima uscita discografica dal titolo “The Sound of Movies”.

Accanto al tenore sul palco areniano altre due grandi star come il soprano Sonya Yoncheva (protagonista durante il Festival anche della Tosca con la regia di Hugo De Ana) e il baritono Ludovic Tézier (che a Verona canta anche nell’Aida firmata da Stefano Poda, nel Rigoletto con la regia di Antonio Albanese e nella storica Traviata ripensata da Franco Zeffirelli). Dirige l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona il tedesco Jochen Rieder, già sul podio nel Gala con Kaufmann nel 2021.

Dopo una prima parte del concerto dedicata al melodramma italiano - con “Recondita armonia” da Tosca, “Già nella notte densa”, “Credo” e “Dio! Mi potevi scagliar” da Otello, “Nemico della patria” e “Vicino a te” da Andrea Chénier - la seconda parte spazia dalla Carmen di Georges Bizet a pagine di Franz Lehár, Jacques Offenbach fino a brani popolari come “Non ti scordar di me” di Ernesto De Curtis e i celebri “Somewhere” e “Maria” da West Side Story di Bernstein, “Nella fantasia” da The Mission di Morricone e “Nelle tue mani” dal Gladiator di Zimmer.

In caso di annullamento della serata, 'Jonas Kaufmann in Opera - Arena 100' verrà recuperato il giorno successivo, il 21 agosto 2023.

Info: https://www.arena.it/it/arena-di-verona/jonas-kaufmann-in-opera-arena-100.

L’imperdibile serata-evento Jonas Kaufmann in Opera – Arena 100 conclude idealmente una settimana di grande musica all’Arena di Verona, dopo l’ultimo Nabucco di giovedì 17 agosto, il ritorno di Aida con nuovo cast e direttore venerdì 18 e La Traviata di sabato 19.

Jonas Kaufmann Gala Event 17.08.21 / foto EnneviFoto via ufficio stampa Fondazione Arena di Verona