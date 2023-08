A Bure la Sagra dell’Anguria e Festa dell’Assunta

San Pietro in Cariano

A Bure torna la Sagra dell’Anguria e Festa dell’Assunta. Dieci giorni di festa, aria buona, cibi genuini e divertimento a ritmo di musica. Dieci giorni tutti per voi, tra un bicchiere di vino e un primo o secondo piatto da leccarsi i baffi, il tutto in una location che non ha eguali.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

Cibi genuini, piatti della tradizione contadina o del Tirolo, degustazione dei migliori vini nella rinnovata Enoteca Bure con cucina, il risotto all’Amarone, le varietà di formaggi, marmellate e mostarde alla Malga Bure.

Info: https://www.sagradellanguria.it/

Locandina Sagra dell'Anguria di Bure 2023