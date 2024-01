Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 12 al 14 gennaio 2024

Non mancano anche per questo weekend gli appuntamenti interessanti in città e in provincia. Vediamo tutte le migliori iniziative in programma dal 12 al 14 gennaio 2024.

L'EVENTO TOP

Festa di Sant'Antonio Abate

La Confraternita del Tabar di Concamarise organizza la 13esima Festa di Sant'Antonio Abate domenica 14 gennaio a Concamarise. Vi aspettano tradizioni popolari, mercatini e prodotti enogastronomici tipici regionali. E da quest'anno si terrà anche la prima "tabarrata nazionale" di Sant'Antonio Abate.

MANIFESTAZIONI

Borsa scambio giocattoli d'epoca e automodelli

Domenica 14 gennaio presso la Fiera di Verona si terrà la 75esima Borsa scambio giocattoli d'epoca e automodelli. Saranno presenti 200 espositori provenienti da tutta Italia con i loro splendidi giocattoli: bambole in biscuit, molti trenini, automodelli vecchi e nuovi, ufo robot, soldatini, Lego, giocattoli anni '70 e '80, tutti insieme per farci ritrovare i momenti delle nostre infanzie.

Doppia giornata in Cantina con l'Amarone

Amanti del buon vino, è il momento di vivere un'esperienza indimenticabile! La Cantina Vogadori vi invita il 13 e 14 gennaio a un'immersione nel mondo dell'Amarone direttamente nel suo regno vinicolo in Valpolicella.

Pranzo al Parco Ottocento

Domenica 14 gennaio al Parco Ottocento di Verona dalle ore 11 alle ore 17 saranno presenti i gonfiabili gratuiti per tutti i bimbi all'interno di una tensostruttura riscaldata. Per il pranzo, il menù invernale del Parco Ottocento prevede gli gnocchi di malga della Lessinia al tartufo.

MUSICA

Trio Pantoum

Venerdì 12 gennaio nello Spazio San Pietro in Monastero alle 20.30 I Virtuosi Italiani incontrano il Festival Mozart a Verona. Protagonista del concerto sarà il Trio Pantoum, raffinata formazione, tra i più promettenti ensemble di musica da camera in Europa, fondato nel 2016 a Parigi. Il trio è composto oggi da Hugo Meder al violino, Bo-Geun Park al violoncello e Kojiro Okada al pianoforte.

TEATRO

Sani! Teatro tra parentesi

Quarto appuntamento con la rassegna Il Grande Teatro organizzata dal Comune di Verona e dal Teatro Stabile di Verona - Centro di Produzione Teatrale. Ad inaugurare il nuovo anno è l’attesissimo "Sani! Teatro tra parentesi" di e con Marco Paolini, in scena al Teatro Nuovo fino a domenica 14 gennaio. In scena, insieme a lui, Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi.

Il Paradosso della Luna

Il 2024 si apre a suon di risate. Al Cinema Teatro Astra, la 37esima rassegna Teatro San Giovanni "Sotto un’altra luce" riprende dopo la pausa per le festività natalizie con la commedia "Il Paradosso della Luna", proposta in un doppio appuntamento venerdì 12 e sabato 13 gennaio.

Il primo miracolo di Gesù Bambino

Un unico attore. Un’opera straordinaria. Una nuova interpretazione. Un’eredità che si tramanda. Venerdì 13 gennaio alle ore 21, la rassegna "Evoluzioni" di Ippogrifo Produzioni porta sul palco del Teatro Peroni di San Martino Buon Albergo "Il primo miracolo di Gesù Bambino", capitolo tratto da Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame. Sul palco, attore e drammaturgo, Matthias Martelli, allievo e da molti considerato erede del Maestro Dario Fo.

Fuoco Nero su Fuoco Bianco

Venerdì 12 gennaio, ore 21, Roberto Mercadini coinvolgerà il pubblico del Teatro Dim di Castelnuovo del Garda in "Fuoco Nero su Fuoco Bianco", un monologo, che è soprattutto un viaggio fra gli infiniti possibili dentro la Bibbia. Il libro di Giona è la rotta seguita in questa navigazione attraverso il tempestoso mare della sapienza ebraica.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Perfect Days - «Il film diretto da Wim Wenders, racconta la storia di Hirayama (Koji Yakusho), un uomo che parla poco, umile ma sereno, che lavora come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo. Hirayama vive in una piccola casa, circondato da piante, e segue un'assidua e tranquilla routine, che gli permette di coltivare le sue passioni: la musica, i libri, la fotografia e gli alberi». Regia: Wim Wenders.

«Il film diretto da Wim Wenders, racconta la storia di Hirayama (Koji Yakusho), un uomo che parla poco, umile ma sereno, che lavora come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo. Hirayama vive in una piccola casa, circondato da piante, e segue un'assidua e tranquilla routine, che gli permette di coltivare le sue passioni: la musica, i libri, la fotografia e gli alberi». Regia: Wim Wenders. Enea - «Il film diretto da Pietro Castellitto, racconta la storia di Enea, che rincorre il mito del suo omonimo eroe, spinto dalla voglia di sentirsi vivo in un'epoca ormai morta e decadente. Della sua stessa idea è Valentino, aviatore appena battezzato. I due giovani sono amici da sempre, amanti delle feste e impegnati entrambi nello spaccio. Vittime e artefici di un mondo corrotto, sono mossi da una vitalità incorruttibile, che li spinge al di là delle regole, oltre la morale, dove c'è un mare ricco di simboli e umanità da scoprire». Regia: Pietro Castellitto.

MOSTRE

Robert Doisneau

Al Palazzo della Gran Guardia di Verona, dal 15 novembre 2023 al 14 febbraio 2024 sarà possibile visitare l’esposizione "Robert Doisneau", la grande retrospettiva sul celebre fotografo francese. La mostra, curata da Gabriel Bauret, realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Verona, ripercorre la vicenda creativa del grande artista francese, attraverso 135 immagini in bianco e nero, tutte provenienti dalla collezione dell’Atelier Robert Doisneau a Montrouge, nell’immediata periferia sud di Parigi.

Biennale di pittura e scultura

Dal 5 al 14 gennaio 2024 l’associazione culturale "La macia de color" organizza presso il Palazzo della Gran Guardia di Verona, con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia e del Comune di Verona, la sesta biennale di pittura e scultura che quest’anno avrà come tema "Realtà nell’Immaginario" e ospiterà venti pittori e uno scultore.

Presepi dal mondo a Verona

Da sabato 18 novembre 2023 a domenica 14 gennaio 2024, presso il Palazzo della Gran Guardia, è ospitata la 39esima edizione della rassegna internazionale del presepio nell’arte e nella tradizione "Presepi dal mondo a Verona". La "Mostra Internazionale del Presepio", è un’occasione unica per condividere un momento speciale. Con oltre 400 capolavori provenienti da tutto il mondo, la mostra è nel Guinness dei primati. Si tratta di una ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della natività, provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 3 marzo 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Poem without word

"Poem without word" è il titolo della nuova collettiva che sarà visibile presso Studio la Città fino al 27 gennaio 2024. La mostra nata da un’idea di Hélène de Franchis che ha invitato Stanislao Vialardi, giovane collezionista, a pensare ad una selezione di artisti giovani presenti nella sua collezione e non rappresentati da Studio la Città. La galleria è stata così allestita con opere di Cleo Fariselli, Francesca Ferreri, Sophie Ko, Renato Leotta, Agathe Rosa, Manuel Scano Larrazàbal, Serena Ventrucci - alcune delle quali appositamente realizzate per la mostra.

Piera Legnaghi - Sculture e gioielli dagli anni ’70 ad oggi

La mostra personale di Piera Legnaghi "Sculture e gioielli dagli anni ’70 ad oggi" sarà visitabile fino al 28 gennaio presso la Casa Museo della Fondazione Fioroni. Legnaghi, ormai da tempo una delle artiste veronesi più affermate in Italia nell’ambito della scultura concettuale con materiali come l’acciaio, ferro ed altro, farà dunque tappa a Legnago per esporre alcune delle sue opere più significative, un vero inno allo stupore della vita e all’amore.