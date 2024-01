Al Cinema Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto la commedia "Il Paradosso della Luna"

Il 2024 si apre a suon di risate. Al Cinema Teatro Astra, la 37^ rassegna Teatro San Giovanni “Sotto un’altra luce” riprende dopo la pausa per le festività natalizie con la commedia “Il Paradosso della Luna”, proposta in un doppio appuntamento venerdì 12 e sabato 13 gennaio. La produzione Teatro Arso, con l’adattamento di Davide Colombini e la regia di Noemi Valentini, porta in scena la divertente pièce di Ken Ludwig (titolo originale “Moon over Buffalo”), una brillante commedia degli equivoci che vede protagonisti Giorgio e Carlotta Moretti, compagni nella vita e in scena in una piccola compagnia teatrale piuttosto improbabile, e oberata dai problemi economici.

Il loro agente ha una cotta per Carlotta, mentre la seconda attrice, Sofia, è pazza di Giorgio. Da qui, una girandola di identità scambiate, incomprensioni, personaggi che appaiono e scompaiono nei momenti meno opportuni, fra una figlia che sta per sposare un meteorologo, le zie svampite e un grande regista, Giorgio Bianchi, venuto ad assistere alla diurna per assegnare a Giorgio il ruolo da protagonista nel suo nuovo film.

Ridotto dell’Astra

La serata al Cinema Teatro Astra prosegue nel Ridotto, a partire dalle ore 23.00, con il concerto del progetto musicale Old Beers Duo, un progetto nato un po’ per gioco sulle sponde del fiume Adige, con la volontà di tenere viva la musica nelle nostre vite. Un duo composto da Nicola Massella e Luigi Marcazzan, chitarra e armonica, che propone del sano blues.

Teatro Famiglie: in scena “Cappuccetto Rosso nella Pancia del Lupo ”

Il ricchissimo weekend del Cinema Teatro Astra prosegue domenica 14 gennaio, alle 16.30, con il teatro Famiglie. In scena “Cappuccetto Rosso nella Pancia del Lupo”, di e con Noemi Valentini e Davide De Togni, per Altri Posti in Piedi. Una originale rivisitazione della fiaba per eccellenza, in cui la piccola Elsbet, pronta ad andare dalla nonna per portarle vino e focaccia, si trova chiusa in un armadio, spinta dalla curiosità. Dall’interno, sentela voce inquietante di Testa Grigia, il grande lupo, ma la piccola non ha paura, e accetta l’invito del lupo di farsi accompagnare dalla nonna.

Biglietteria

Sono previste due tipologie di abbonamenti: l’abbonamento normale al costo di 175 euro, che comprende dieci titoli: Franciscus (Simone Cristicchi), Cattivo (Aria Teatro), Zona Franca (Teatro C’Art), Da questa sera si recita a soggetto! (Paolo Rossi), Fiabafobia (Arianna Porcelli Safonov), Arlecchino muto per spavento (Stivalaccio Teatro), La cella di seta (Teatro Boxer), ‘Ndrangheta (Teatro Bresci), Esaurimento Globale (Debora Villa), Balasso fa Zuzante (Natalino Balasso); l’abbonamento sostenitore, al costo di 210 euro, darà diritto ad un posto per tutti gli spettacoli della Stagione Prosa.

Biglietti per Franciscus (Simone Cristicchi), Da questa sera si recita a soggetto! (Paolo Rossi), Esaurimento Globale (Debora Villa), Balasso fa Zuzante (Natalino Balasso) al costo di 25 euro l’intero, 23 euro il ridotto (under 16 e over 65).

Biglietti per Fiabafobia (Arianna Porcelli Safonov) e Arlecchino muto per spavento (Stivalaccio Teatro) al costo di 19 euro l’intero, 15 euro il ridotto (under 16 e over 65).

Tutti gli altri spettacoli della Stagione Prosa (Aria Teatro, Teatro C’art, Teatro Boxer, Teatro Bresci, Le Falie, Teatro Arso, Lanfranco Fossà, L’Archibugio, Matrice Teatro) hanno un costo di 12 euro l’intero e 9 euro il ridotto.

Biglietto unico per il Teatro Famiglie al costo di 5 euro

Biglietto unico per il Teatro Off al costo di 8 euro.

Il Paradosso della Luna / Foto ufficio stampa Cinema Teatro Astra