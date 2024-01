Il Trio Pantoum in concerto per il Festival Mozart a Verona

Biglietto singolo - Intero: 20 euro | Ridotto over 65: 15 euro | Under 35: 10 euro

Venerdì 12 gennaio nello Spazio San Pietro in Monastero alle 20.30 I Virtuosi Italiani incontrano il Festival Mozart a Verona. Protagonista del concerto sarà il Trio Pantoum, raffinata formazione, tra i più promettenti ensemble di musica da camera in Europa, fondato nel 2016 a Parigi. Il trio è composto oggi da Hugo Meder al violino, Bo-Geun Park al violoncello e Kojiro Okada al pianoforte.

Nato grazie ai promotori Comune di Verona, Fondazione Cariverona, Accademia Filarmonica di Verona e Fondazione Arena di Verona, il Festival Mozart a Verona quest'anno conta 35 eventi dal 5 al 31 gennaio che si snodano in 19 luoghi mozartiani grazie alla collaborazione dei 25 enti partners.

Vincitore di numerosi premi, tra cui il Primo Premio al Concorso Internazionale “Premio Trio di Trieste” nel 2022, il Primo Premio ex aequo con il Trio Bohémo al ”International Joseph Haydn Chamber Music Competition” e il Primo Premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Lione nel 2023, il Trio Pantoum si caratterizza per un’identità franco-sudcoreana. Il “Pantoum”, da cui deriva il proprio nome, è una forma poetica originaria della Malesia arrivata in Francia con la moda dell’orientalismo nel XIX secolo, in cui due idee, una pittoresca e descrittiva, l’altra intima e sentimentale, si intrecciano costantemente.

Il Trio Pantoum proporrà in apertura di programma l’esecuzione del Trio per pianoforte, violino e violoncello in fa maggiore Hob. XV:37 di Franz Joseph Haydn (1732 – 1809) che permetterà ai tre giovani musicisti di esprimere compiutamente la propria raffinata capacità nel tessere la fantasiosa dialettica della quale si nutre il Trio haydniano.

La serata proseguirà con il Trio per pianoforte, violino e violoncello n. 6 do maggiore KV 548 di Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791), di nove anni precedente e a quello di Haydn, composto da Mozart a Vienna nel 1788, nel quale il pianoforte, protagonista della partitura, dialoga incessantemente con gli archi.

Il concerto si concluderà con la pura eleganza classica del Trio per pianoforte, violino e violoncello in mi bemolle maggiore Op. 70 n. 2 composto vent’anni più tardi, nel 1808, da Ludwig von Beethoven (1770 – 1827). Sesto dei 13 Trii per violino, violoncello e pianoforte del genio di Bonn, è dedicato, come il n.1, alla contessa Anna Maria Erdödy.

Info, biglietti e abbonamenti – I biglietti sono acquistabili sul sito https://ivirtuositaliani.vivaticket.it o in biglietteria, presso Piazzetta Ottolini 9 a Verona, aperta dal lunedì al mercoledì dalle ore 15.30 alle 18 e il giovedì dalle 10.30 alle 13. Il giorno del concerto la biglietteria presso lo Spazio San Pietro in Monastero aprirà a partire da un’ora prima del concerto.

Il costo di biglietti e abbonamenti è il seguente:

Ridotto Studenti: 5 euro | ridotto docenti: 10 euro | ridotto speciale (genitori): 15 euro

Prezzo Speciale tesserati Librerie Feltrinelli e LaFeltrinelli Internet Bookshop: 15 euro

Per informazioni: segreteria.ticket@ivirtuositaliani.eu - +39 392 7178741.

Trio Pantoum / Foto Ufficio Stampa Mozart a Verona