Giornata in cantina per gli amanti dell'Amarone

Amanti del buon vino, è il momento di vivere un'esperienza indimenticabile! La Cantina Vogadori vi invita a un'immersione nel mondo dell'Amarone direttamente nel suo regno vinicolo in Valpolicella.

Cosa: Tour degustazione di 5 vini tra cui l’Amarone Grazie in Cantina Vogadori

Quando: 13 e 14 gennaio

Orario: alle 10.30 e alle 15

Dove: Cantina Vogadori,Via Vigolo 16 – Negrar di Valpolicella 37024 (VR)

per prenotare: mail info@vogadorivini.it whatsapp 00393289417228

Unisciti a noi per una serata rilassata tra i vigneti, assaporando i premiati Amarone e scoprendo tutti i trucchi del mestiere direttamente dai nostri enologi. Sarà un'occasione unica per chiacchierare con loro, imparare i segreti della produzione e godersi il panorama mozzafiato. Prenotate il vostro posto per questa avventura vinicola! Non perdete l'opportunità di vivere la magia dell'Amarone nella sua patria d'origine!

Info: www.vogadorivini.it

Foto Cantina Vogadori