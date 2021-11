Governatore Zaia: «È la pandemia dei non vaccinati. Se non si arresta crescita, zona gialla e anche altri colori»

«Noi siamo ad un tasso di occupazione delle terapie intensive e dell'area medica attorno a un 4% e 5%, mentre le soglie sono del 10% e del 15%, al momento non rischiamo la zona gialla, ma non possiamo vivere come se non ci fosse un domani, perché di questo passo posso garantire che arriveremo alla zona gialla e passeremo anche agli altri colori». Le parole sono del presidente del Veneto Luca Zaia, il quale ha risposto così a una domanda in diretta tv su RaiNews24, in collegamento da Verona presso Fieracavalli, circa l'eventuale passaggio in area gialla della nostra Regione.

Lo stesso governatore del Veneto Luca Zaia ha poi proseguito nella sua risposta: «Se questo lento crescere dei contagi e dell'occupazione ospedaliera non si arresta, ovviamente in questa "pandemia dei non vaccinati" arriveremo anche ai cambi di colore, ma sarà così per tutti, quindi è fondamentale che non si abbassi la guardia e che si utilizzino le mascherine all'aperto, al chiuso e in caso di assembramento e che non si pensi che il virus è un'invenzione di qualcuno».

«Perché purtroppo, - ha aggiunto sempre il presidente Zaia - la mia Regione è l'ottava in Italia per mortalità con quasi dodicimila morti e il virus noi lo abbiamo visto da vicino, con i morti, i ricoveri e con il blocco dell'attività ospedaliera. Ricordiamolo a quelli che dicono che "il virus non esiste", noi abbiamo 500 mila persone che sono in attesa di visite oncologiche, di screening, di operazioni di cardiochirurgia, protesica, oculistica, perché comunque gli ospedali sono stati occupati dai malati Covid. E non si dica, - ha concluso il governatore Zaia - che i malati Covid si potevano curare a casa, perché quei malati se non venivano in ospedale morivano».