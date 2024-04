/ Via della Disciplina

Appartamento in fiamme nella notte sul Garda: il proprietario riesce ad uscire in tempo

Le fiamme sono divampate intorno alle ore 2 di mercoledì in una casa situata in via Disciplina a Brenzone. Svegliato dai rumori del rogo, il proprietario ha abbandonato l'abitazione, riportando solo qualche lieve ferita