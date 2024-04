Investita in viale del Lavoro: donna portata in ospedale in codice rosso

Una donna di 41 anni è stata condotta d'urgenza in ospedale, in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto a Verona nella mattinata di lunedì.

Stando alle prime informazioni apprese, intorno alle 8.30 la 41enne sarebbe stata investita da una Volkswagen Golf condotta da un 26enne in viale del Lavoro, con una dinamica al vaglio del nucleo infortunistica della polizia locale scaligera.

In suo soccorso è giunto il personale sanitario con ambulanza ed automedica che, dopo avergli fornito le prime cure del caso, l'ha condotta in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.