Palazzo a fuoco alle Golosine: otto ricoverati, tre appartamenti inagibili

Quindici persone tratte in salvo, tra cui una donna con disabilità, un neonato e due bambini; undici portate in ospedale per accertamenti e fra queste otto sono state ricoverate tra Borgo Trento e Borgo Roma. E tre appartamenti dichiarati inagibili. Sono queste le conseguenze dell'incendio scoppiato ieri, 24 aprile, in una casa al primo piano di una palazzina di Via Ruffoni, a Verona.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 18.30 in tutta l'abitazione ed il suo fumo ha invaso il vano scale del palazzo che conta in tutto venti appartamenti su cinque piani. Per spegnere l'incendio e portare in salvo gli inquilini bloccati sono partiti dalla caserma centrale nove vigili del fuoco con tre automezzi. I pompieri hanno portato in salvo quindici persone che non riuscivano a scendere dai piani superiori a causa del fumo denso prodotto dal fuoco. E tra queste quindici persone c'erano anche una donna con disabilità e tre bambini, di cui un neonato. Raggiunte dai pompieri, tutte le persone sono sono state portate fuori attraverso le scale, utilizzando le maschere collegate agli autoprotettori dei soccorritori.

Una volta uscite, le persone salvate sono state affidate ai sanitari arrivati con sette mezzi di soccorso, tra ambulanze e auto mediche. Quattro non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale, mentre undici sono stati accompagnati agli ospedali di Borgo Trento e di Borgo Roma. Alla fine sono stati otto i ricoverati, tre in codice verde e cinque in codice giallo. Nessuno quindi in gravi condizioni.

Al termine dei soccorsi, i vigili del fuoco hanno concentrato la loro attenzione sullo spegnimento e sulla bonifica degli ultimi focolai, oltre a verificare i danni strutturali causati dal rogo. Tre dei venti appartamenti sono stati dichiarati inagibili per danni alle strutture portanti. Alle famiglie rimaste senza casa hanno pensato gli agenti di polizia e della polizia locale, i quali hanno reperito degli alloggi temporanei.

Le operazioni si sono concluse nella tarda notte, con le ultime verifiche e le indagini per determinare le cause del rogo.